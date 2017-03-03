Обладатель "Золотого мяча" умер в возрасте 85 лет

Во Франции скончался обладатель "Золотого мяча" Раймон Копа. Легендарному футболисту было 85 лет, передает РИА ФАН.

Копа выступал за "Реймс" и "Реал". С клубом из Шампани он четырежды выигрывал чемпионат Франции и доходил до финала Кубка европейских чемпионов. С испанской командой он дважды становился победителем чемпионата и трижды – Кубка европейских чемпионов.

В 1958 году ему вручили "Золотой мяч". Кроме того, Раймон Копа награжден орденом Почетного легиона.