WADA и МОК сцепились из-за России

"Ударом исподтишка" назвал глава WADA письмо Международного Олимпийского комитета о допинге в российском спорте. Действия МОК Крэйг Риди считает "контрпродуктивными".

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассчитывал, что его сомнения относительно нашумевшего доклада Макларена не выйдут за стены международных спортивных организаций. А открытое письмо МОК стало для него неприятных сюрпризом.

"Я не знал, что они собирались опубликовать это письмо, я был уверен, что этот удар исподтишка не повторится", – заявил Риди. По его мнению, письмо было "контрпродуктивным" – особенно если учесть, что появилось после того, как WADA "долго и упорно работало с Российским антидопинговым агентством", чтобы "восстановить антидопинговую систему в России".

В письме МОК говорится о проблемах "фактических данных в качестве одного из приоритетов", но это "не имеет ничего общего с тем, чем занимался Макларен", – цитирует главу WADA портал Inside The Games.

Открытое письмо гендиректора МОК Кристофа де Кеппера появилось на прошлой неделе. В нем отмечалось, что на недавнем совещании WADA в Лозанне у международных спортивных федераций возникли вопросы по поводу интерпретации отдельных положений доклада Ричарда Макларена. WADA признало, что "во многих случаях недостаточно доказательств", чтобы расследовать случаи применения запрещенных средств до конца, указано в письме.

Как писали Dni.Ru, в России отреагировали на признание WADA. Так, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что международная общественность поняла, что без России международный спорт "немножко кастрированный". По его словам, необходимо расследовать деятельность комиссии Макларена. "Чтобы понять, на каких основаниях информация, не подтвержденная доказательствами, выносится на свет божий. Такие вещи нельзя допускать в мире в условиях непростой международной ситуации – эту информацию используют наши недруги для отстранения наших спортсменов", – отметил депутат.