Запад выпроваживает Поветкина на пенсию

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил россиянина Александра Поветкина на неопределенный срок. Заявку на восстановление членства в организации он может подать лишь через год.

О дисквалификации российского спортсмена сообщил в Twitter американский журналист Боб Велин. "WBC отстранил Александра Поветкина на неопределенный срок и оштрафовал его на 250 тысяч долларов", – написал он.

Велин отметил, что подать заявку на восстановление членства в WBC боксер сможет только через год. Позже информация появилась и на официальной странице Twitter организации.

Дисквалификацию Поветкина прокомментировал абсолютный чемпион мира среди профессионалов, заслуженный мастер спорта СССР Костя Цзю. По его мнению, это может привести к завершению карьеры, сообщает НСН.

Впрочем, Поветкин настроен оптимистично. Как заявил представляющий его интересы глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, россиянин не собирается уходить из спорта, передает ТАСС. "Будем выступать по другим версиям. С WBC будем разбираться", – подчеркнул он.

Напомним, что 21 мая 2016 года Александр Поветкин должен был сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе. Поединок сорвался из-за того, что проба российского бойца дала положительный результат на мельдоний.