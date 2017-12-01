Предателя Родченкова спасли после попытки самоубийства

Григорий Родченков – "человек с того света". Так назвал себя сам информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA). Беглый химик рассказал, как переживания довели его до попытки самоубийства.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков был главным источником информации, на которой построил свой доклад о допинге в российском спорте Ричард Макларен. На основании этого "исследования" некоторых атлетов пожизненно отстранили от участия в Олимпиаде, а их результаты на Играх в Сочи аннулировали.

Однако предательство нелегко дается. Родченков в интервью НТВ рассказал, как оказался на грани самоубийства. "Я тоже человек с того света. Я себя чуть не убил. Я делал себе харакири, и если бы нож держал по-другому, то врачи не успели бы меня спасти. Если бы я проткнул себя на сантиметр левее, то я бы пробил себе и легкое, и два поджелудочка. В конце концов захлебнулся бы в крови. Но так нож неудобно держать", – сказал Родченков.

Правда, его откровения начались раньше: на днях он заявил, что получил за участие в фильме о допинге на зимней Олимпиаде в Сочи квартиру и автомобиль Infiniti. Но признался, что сейчас испытывает финансовые трудности. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории утверждал, что работой с допингом на Играх-2014 руководили российские власти, передает RT.

Родченков был переговорщиком с WADA и, по сути, их сотрудником, рассказала недавно олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова. "Без согласования с WADA он бы никогда не возглавлял лабораторию. Он их полностью устраивал как ученый. И периодически под их заказ рассказывал, как выявить тот или иной допинг, как можно поймать его на таком-то моменте", – рассказала Журова. Депутат отметила: государство видело в нем человека, который борется с мировым злом. Никто даже подумать не мог, что "он такое сотворит".

Также стало известно о необычных пристрастиях Родченкова. Как выяснилось, он писал эротические рассказы и рассылал их знакомым врачам.