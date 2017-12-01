Предателя Родченкова спасли после попытки самоубийства
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков был главным источником информации, на которой построил свой доклад о допинге в российском спорте Ричард Макларен. На основании этого "исследования" некоторых атлетов пожизненно отстранили от участия в Олимпиаде, а их результаты на Играх в Сочи аннулировали.
Однако предательство нелегко дается. Родченков в интервью НТВ рассказал, как оказался на грани самоубийства. "Я тоже человек с того света. Я себя чуть не убил. Я делал себе харакири, и если бы нож держал по-другому, то врачи не успели бы меня спасти. Если бы я проткнул себя на сантиметр левее, то я бы пробил себе и легкое, и два поджелудочка. В конце концов захлебнулся бы в крови. Но так нож неудобно держать", – сказал Родченков.
Правда, его откровения начались раньше: на днях он заявил, что получил за участие в фильме о допинге на зимней Олимпиаде в Сочи квартиру и автомобиль Infiniti. Но признался, что сейчас испытывает финансовые трудности. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории утверждал, что работой с допингом на Играх-2014 руководили российские власти, передает RT.
Родченков был переговорщиком с WADA и, по сути, их сотрудником, рассказала недавно олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова. "Без согласования с WADA он бы никогда не возглавлял лабораторию. Он их полностью устраивал как ученый. И периодически под их заказ рассказывал, как выявить тот или иной допинг, как можно поймать его на таком-то моменте", – рассказала Журова. Депутат отметила: государство видело в нем человека, который борется с мировым злом. Никто даже подумать не мог, что "он такое сотворит".
Также стало известно о необычных пристрастиях Родченкова. Как выяснилось, он писал эротические рассказы и рассылал их знакомым врачам.
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