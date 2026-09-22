Собянин рассказал, как изменилось "Коломенское" после благоустройства

В музее-заповеднике обновили прогулочные пространства и инфраструктуру для семейного отдыха.

В «Коломенском» завершён очередной этап благоустройства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. В 2025 году здесь обустроили Царскую набережную и реконструировали причал. За год рекреационную зону посетили более восьми миллионов человек. Продолжение проекта поможет равномернее распределить поток гостей.

Почему обновление начали с коммуникаций

Комплексное обновление инфраструктуры музея в последний раз проводили более 20 лет назад. За это время часть объектов устарела, а посетители обращались с просьбами сделать отдых на природе удобнее. Поэтому программа благоустройства включила не только новые зоны отдыха, но и работы с инженерными сетями.

В 2024-м работы затронули улицу Жужу и береговую территорию, в 2025-м — инфраструктуру возле парка аттракционов, пространства рядом с историческими объектами и рекреационную зону у станции метро «Кленовый бульвар». Такой порядок позволил последовательно заниматься разными частями большой территории, а не ограничиться одним прогулочным участком. При этом благоустройство продолжается, и перед посещением музея рекомендуется проверять информацию о временных перекрытиях и закрытых объектах.

На втором этапе заменили изношенные коммуникации, привели в порядок территории Конюшенного двора, усадеб крестьянина и кузнеца. Обновили ограждения, дорожки и освещение. На Вознесенской площади отремонтировали мощение и смотровую площадку, установили фонари и скамейки в историческом стиле.

Для детей обустроили «Заячью поляну»: пять игровых зон предназначены для детей от года до 14 лет. Здесь есть навес «Морковка», тоннели и музыкальные модули.

Соколиный двор: новые вольеры и музейная экспозиция

Одним из обновлённых объектов стал Соколиный двор: он вновь открылся для посетителей 1 июня 2026 года. До этого комплекс был закрыт с 10 марта 2025-го на время работ.

За период обновления здесь модернизировали инфраструктуру и музейную экспозицию, а для птиц создали новые просторные вольеры. При их проектировании учитывали особенности пернатых и условия содержания в разные сезоны. Посетителей знакомят с историей соколиной охоты и традициями царских сокольников; увидеть можно и самих хищных птиц.

Среди обитателей двора есть соколы-балобаны Скифа, Пряник и Ясный, а также филин Варя. Это пространство входит в этнографический комплекс «Коломенского» вместе с Конюшенным двором, усадьбами кузнеца и крестьянина и водяной мельницей на реке Жуже.

Показательные полёты зависят от погоды. Музей предупреждает, что их не проводят при температуре выше плюс 25 или ниже минус 20 градусов, сильном ветре, проливном дожде и сильном снегопаде. Это стоит учитывать тем, кто планирует визит именно ради знакомства с ловчими птицами.

Почему соколиная охота связана с Коломенским

Выставка рассказывает не только о птицах, но и о ремесле людей, которые их содержали и обучали. Особое место в этой истории занимает царь Алексей Михайлович. При нём в Коломенском появилась одна из царских кречатен, а заливные луга служили местом охоты.

На сайте музея приводят сведения из придворного дневника за 1657 год: за одно лето государь посетил село более 20 раз. Он также лично участвовал в составлении «Урядника сокольничего пути» — труда, посвящённого организации охоты с ловчими птицами.

Экспозиция помогает представить быт и работу сокольников XVII века. В ней объясняются профессиональные термины и назначение приспособлений для тренировки птиц. Поэтому обновление двора затронуло одновременно условия содержания его обитателей и музейную часть комплекса.

Качели, сады и прогулки у воды

Рядом с Соколиным двором появилась аллея с качелями и вечерней подсветкой. Поблизости — четыре смотровые площадки, две — со спусками к воде. Казанский сад дополнили композициями «Яблоки в саду» и «Сокол с ветвями», а возле Вознесенского сада благоустроили два водоёма.

Яблоневые сады остаются частью исторического ландшафта музея. Они появились ещё в XVII веке, когда Коломенское было загородной царской резиденцией. Из шести прежних садов сохранились три — Казанский, Дьяковский и Вознесенский.

Казанский и Дьяковский сады занимают те же площади, что и несколько столетий назад. После морозной зимы 1942 года, когда яблони вымерзли, сотрудники высаживали новые саженцы в лунки прежних деревьев. Вознесенский сад сохранился лишь на части своей исторической территории: раньше он охватывал и земли, где теперь проходит проспект Андропова.

Сегодня в садах «Коломенского» насчитывается более четырёх тысяч деревьев и свыше 15 сортов яблок. Сроки созревания зависят от сорта и погоды: летние плодоносят раньше, а Антоновка, Пепин шафранный, Лобо и Бабушкино — в сентябре и октябре.

Музей просит посетителей беречь деревья: не раскачивать стволы, не ломать ветви, не забираться на яблони и не сбивать плоды. Сады рассматриваются здесь как музейные экспонаты, для которых важна сохранность исторического места и самого ландшафта.

Благоустройство рядом с памятником ЮНЕСКО

Особое место в ансамбле занимает церковь Вознесения Господня. Один из первых шатровых храмов на Руси был завершён и освящён в 1532 году. В 1994-м памятник включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В его облике сочетаются элементы русской и западноевропейской архитектуры. Краснокирпичное здание украшено белокаменными деталями. Сегодня в подклете размещена выставка «Молитва в камне», посвящённая истории храма, а в основном объёме работает сезонная экспозиция об иконостасах.

О завершении реставрации церкви Собянин сообщил в сентябре 2025 года. Работы продолжались два с половиной года. Специалисты очистили кладку шатра от загрязнений и старых покрытий, обработали её, загрунтовали и окрасили. Для сохранности кирпича применили материалы, обеспечивающие паропроницаемость.

Отдельно занимались белокаменным декором: восстановили утраты кокошников, наличников, резных капителей и деталей окон. Крест и расположенный под ним декоративный шар расчистили и позолотили. Внутри храма ремонтировали кирпичную кладку и реставрировали каменные элементы.

При этом следы времени не стали полностью скрывать. Небольшие утраты и неровности исторического цоколя сохранили и законсервировали. На восточном фасаде также оставили для музейного показа царское место с сохранившимися следами прежней окраски. Такой подход позволяет видеть в здании исторический памятник с подлинными деталями, а не только результат современных восстановительных работ.

Какие работы ещё предстоят

Как рассказал мэр Москвы, третий этап благоустройства уже начался. Дальнейшие задачи — обновление мощения возле дворца Алексея Михайловича и покрытий в Дьяковом городище. В планах также городошная площадка, воркаут-зоны, хозяйственный двор и детское пространство на 1-й улице Дьяково Городище.