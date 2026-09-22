Собянин рассказал, как изменилось "Коломенское" после благоустройства

В Москве похоронили Сергея Соседова Тесты Дочь Джигана раскрыла семейные тайны Игры Сонник

Топ новостей недели

Попытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позоромПопытка иноагента Макаревича* выслужиться перед Америкой обернулась для него несмываемым позором Бегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценокБегут в ужасе: роскошные хоромы покойного Бориса Моисеева отдают за бесценок "Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника"Едем в новом составе!": счастливая Татьяна Васильева встретила из роддома восьмого наследника Волочкова довела народ до ужаса диким поступком на публикеВолочкова довела народ до ужаса диким поступком на публике

Лента новостей

Понедельник 5 октября

17:40"Звонил по ночам и наезжал": Зверев вскрыл скрытую сторону покойного Соседова 16:31"Это страшный сон": нищая дочь Шукшиной потеряла сына после развода 14:53Ободранный и потерянный принц Гарри вызвал оторопь своим жалким видом 13:55Город идет на тренировку: где в Москве можно бесплатно заниматься спортом 13:27"Купил машину, и меня бросили": тяжелобольной Андрей Губин с содроганием раскрыл предательство любимой 12:42В Подмосковье запустили чат-бот с информацией о парках 10:49В Арктике проснулась смертоносная "бомба", готовящая Земле адское пекло 09:31Раскрыта тайная последняя воля Анатолия Кашпировского 00:09Ни в коем случае не ешьте это 5 октября: грозит страшной карой и потерей достатка 21:13В Москве подвели итоги модного Саммита БРИКС+ 17:40Униженная в Европе жена Петросяна сбежала в Африку 15:09Что загадать на Новый год, если прошлогодние желания не сбылись 12:43 Золотые сделки у Козерогов и адские качели у Скорпионов: Галина Янко раскрыла судьбоносный прогноз с 5 по 11 октября 06:41Ключ от бедности: какое простое действие 4 октября озолотит семью на всю зиму 17:20"Становятся прошлым": женатый на Мизулиной певец SHAMAN заговорил о расставании 15:55Земля на грани: 7 из 9 систем жизнеобеспечения планеты вышли из безопасной зоны 12:30Гастрономический гороскоп на октябрь: согревающие напитки против осенней хандры для каждого знака зодиака 06:24Наши предки знали, как избавиться от осенний хвори с помощью всего одного действия 3 октября 22:37Сколько Тимур Турлов вкладывает в развитие технологий в Казахстане 18:55Выпускникам рассказали, как построить карьеру в области моды 17:20"Потихоньку держу себя": едва пережившая похороны 90-летняя мать Соседова нашла силы заговорить о сыне 16:39В Подмосковье назвали победителей региональных конкурсов педагогов 15:14Доктор Мясников призвал немедленно выкинуть эти опасные предметы из детских комнат 12:55Камера на 200 мегапикселей и рекордная батарея: новые смартфоны и наушники от HUAWEI вызвали ажиотаж в России 12:49"Отслоился каблук": попутчица Сергея Соседова вскрыла роковую деталь за секунды до трагедии на лестнице 10:52Мария Голубкина влепила звонкую пощечину зарвавшимся косметологам 09:20Вернувшаяся в Москву актриса Старшенбаум осталась без ролей 00:12Съешьте ложку этого до выхода из дома: тайный ритуал 2 октября, который спасет от безденежья и тяжелых хворей 22:30Московские спортсмены завоевали два золота на чемпионате мира по гидрофлаю 17:26Привычных суток больше нет: ученые забили тревогу из-за пугающих процессов в недрах Земли 17:05Собянин: С городского вокзала Москва-Сити можно будет отправиться в Минск 15:46Собрала чемоданы и бросила все: Эвелина Бледанс внезапно увезла 14-летнего сына из страны 14:04Слова Азизы у гроба Сергея Соседова вызвали настоящую оторопь в зале 12:31Роналду получил место в основе Португалии на матч с Уэльсом 12:14Оксана Самойлова покинула Россию после шокирующих откровений о Джигане 10:55Финансовый гороскоп на октябрь 2026 года: астролог назвала опасные траты для всех знаков зодиака 09:16Смертельно больная Лерчек приняла роковое решение и навсегда закрыла громкое дело 00:07Ни в коем случае не машите в небо: какая роковая ошибка 1 октября навеки сломает вам судьбу 18:17"Слушай, отец!": на стене древней египетской гробницы нашли леденящее послание сына 17:49Ремонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья 16:05Росгвардия устроила жесткую облаву на оскандалившегося Джигана 14:50Оплата AliExpress из России: карта, СБП и как решить проблемы с оплатой 13:49"Все могло быть": продюсер Дзюник не поверил в случайную смерть Сергея Соседова на гастролях 12:54В Москве простились с Сергеем Соседовым: церемонию проигнорировали главные звезды эстрады 12:15Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026" 11:17Октябрьский календарь переобучения: когда стартуют программы "Профессий будущего" в Печатниках 10:50"Пришлось спать в парке": беглый внук Аллы Пугачевой внезапно остался без крыши над головой 09:14Песков поставил точку в спорах о месте упокоения Соседова: Имеет право лежать среди великих! 00:35Ритуальные слезы у окна и тайный оберег Софии: зачем 30 сентября на Руси заставляли плакать даже счастливых 18:06Спорт и диеты бессильны: раскрыта шокирующая правда о том, кто на самом деле доживает до 110 лет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин рассказал, как изменилось "Коломенское" после благоустройства

Собянин рассказал, как изменилось "Коломенское" после благоустройства
37

В музее-заповеднике обновили прогулочные пространства и инфраструктуру для семейного отдыха.

В «Коломенском» завершён очередной этап благоустройства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. В 2025 году здесь обустроили Царскую набережную и реконструировали причал. За год рекреационную зону посетили более восьми миллионов человек. Продолжение проекта поможет равномернее распределить поток гостей.

Почему обновление начали с коммуникаций

Комплексное обновление инфраструктуры музея в последний раз проводили более 20 лет назад. За это время часть объектов устарела, а посетители обращались с просьбами сделать отдых на природе удобнее. Поэтому программа благоустройства включила не только новые зоны отдыха, но и работы с инженерными сетями.

В 2024-м работы затронули улицу Жужу и береговую территорию, в 2025-м — инфраструктуру возле парка аттракционов, пространства рядом с историческими объектами и рекреационную зону у станции метро «Кленовый бульвар». Такой порядок позволил последовательно заниматься разными частями большой территории, а не ограничиться одним прогулочным участком. При этом благоустройство продолжается, и перед посещением музея рекомендуется проверять информацию о временных перекрытиях и закрытых объектах.

На втором этапе заменили изношенные коммуникации, привели в порядок территории Конюшенного двора, усадеб крестьянина и кузнеца. Обновили ограждения, дорожки и освещение. На Вознесенской площади отремонтировали мощение и смотровую площадку, установили фонари и скамейки в историческом стиле.

Для детей обустроили «Заячью поляну»: пять игровых зон предназначены для детей от года до 14 лет. Здесь есть навес «Морковка», тоннели и музыкальные модули.

Соколиный двор: новые вольеры и музейная экспозиция

Одним из обновлённых объектов стал Соколиный двор: он вновь открылся для посетителей 1 июня 2026 года. До этого комплекс был закрыт с 10 марта 2025-го на время работ.

За период обновления здесь модернизировали инфраструктуру и музейную экспозицию, а для птиц создали новые просторные вольеры. При их проектировании учитывали особенности пернатых и условия содержания в разные сезоны. Посетителей знакомят с историей соколиной охоты и традициями царских сокольников; увидеть можно и самих хищных птиц.

Среди обитателей двора есть соколы-балобаны Скифа, Пряник и Ясный, а также филин Варя. Это пространство входит в этнографический комплекс «Коломенского» вместе с Конюшенным двором, усадьбами кузнеца и крестьянина и водяной мельницей на реке Жуже.

Показательные полёты зависят от погоды. Музей предупреждает, что их не проводят при температуре выше плюс 25 или ниже минус 20 градусов, сильном ветре, проливном дожде и сильном снегопаде. Это стоит учитывать тем, кто планирует визит именно ради знакомства с ловчими птицами.

Почему соколиная охота связана с Коломенским

Выставка рассказывает не только о птицах, но и о ремесле людей, которые их содержали и обучали. Особое место в этой истории занимает царь Алексей Михайлович. При нём в Коломенском появилась одна из царских кречатен, а заливные луга служили местом охоты.

На сайте музея приводят сведения из придворного дневника за 1657 год: за одно лето государь посетил село более 20 раз. Он также лично участвовал в составлении «Урядника сокольничего пути» — труда, посвящённого организации охоты с ловчими птицами.

Экспозиция помогает представить быт и работу сокольников XVII века. В ней объясняются профессиональные термины и назначение приспособлений для тренировки птиц. Поэтому обновление двора затронуло одновременно условия содержания его обитателей и музейную часть комплекса.

Качели, сады и прогулки у воды

Рядом с Соколиным двором появилась аллея с качелями и вечерней подсветкой. Поблизости — четыре смотровые площадки, две — со спусками к воде. Казанский сад дополнили композициями «Яблоки в саду» и «Сокол с ветвями», а возле Вознесенского сада благоустроили два водоёма.

Яблоневые сады остаются частью исторического ландшафта музея. Они появились ещё в XVII веке, когда Коломенское было загородной царской резиденцией. Из шести прежних садов сохранились три — Казанский, Дьяковский и Вознесенский.

Казанский и Дьяковский сады занимают те же площади, что и несколько столетий назад. После морозной зимы 1942 года, когда яблони вымерзли, сотрудники высаживали новые саженцы в лунки прежних деревьев. Вознесенский сад сохранился лишь на части своей исторической территории: раньше он охватывал и земли, где теперь проходит проспект Андропова.

Сегодня в садах «Коломенского» насчитывается более четырёх тысяч деревьев и свыше 15 сортов яблок. Сроки созревания зависят от сорта и погоды: летние плодоносят раньше, а Антоновка, Пепин шафранный, Лобо и Бабушкино — в сентябре и октябре.

Музей просит посетителей беречь деревья: не раскачивать стволы, не ломать ветви, не забираться на яблони и не сбивать плоды. Сады рассматриваются здесь как музейные экспонаты, для которых важна сохранность исторического места и самого ландшафта.

Благоустройство рядом с памятником ЮНЕСКО

Особое место в ансамбле занимает церковь Вознесения Господня. Один из первых шатровых храмов на Руси был завершён и освящён в 1532 году. В 1994-м памятник включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В его облике сочетаются элементы русской и западноевропейской архитектуры. Краснокирпичное здание украшено белокаменными деталями. Сегодня в подклете размещена выставка «Молитва в камне», посвящённая истории храма, а в основном объёме работает сезонная экспозиция об иконостасах.

О завершении реставрации церкви Собянин сообщил в сентябре 2025 года. Работы продолжались два с половиной года. Специалисты очистили кладку шатра от загрязнений и старых покрытий, обработали её, загрунтовали и окрасили. Для сохранности кирпича применили материалы, обеспечивающие паропроницаемость.

Отдельно занимались белокаменным декором: восстановили утраты кокошников, наличников, резных капителей и деталей окон. Крест и расположенный под ним декоративный шар расчистили и позолотили. Внутри храма ремонтировали кирпичную кладку и реставрировали каменные элементы.

При этом следы времени не стали полностью скрывать. Небольшие утраты и неровности исторического цоколя сохранили и законсервировали. На восточном фасаде также оставили для музейного показа царское место с сохранившимися следами прежней окраски. Такой подход позволяет видеть в здании исторический памятник с подлинными деталями, а не только результат современных восстановительных работ.

Какие работы ещё предстоят

Как рассказал мэр Москвы, третий этап благоустройства уже начался. Дальнейшие задачи — обновление мощения возле дворца Алексея Михайловича и покрытий в Дьяковом городище. В планах также городошная площадка, воркаут-зоны, хозяйственный двор и детское пространство на 1-й улице Дьяково Городище.

Шоу-бизнес в Telegram

22 сентября 2026, 22:38
Личный блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

В Подмосковье запустили чат-бот с информацией о парках

В Подмосковье запустили чат-бот с информацией о парках
Чат-бот "Парковый гид Подмосковья" запустили в Московской области для поиска информации о парках, маршрутах, мероприятиях и объектах инфраструктуры, сообщили в Минкультуры и туризма региона. «Сервис доступен в VK и мессенджере MAX.

В Подмосковье назвали победителей региональных конкурсов педагогов

В Подмосковье назвали победителей региональных конкурсов педагогов
Победителей региональных конкурсов среди педагогов наградили в Московской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. В частности, звание «Учитель года Подмосковья – 2026» получил преподаватель английского языка гимназии №7 городского округа Чехов Александр Фомичев.

Собянин: С городского вокзала Москва-Сити можно будет отправиться в Минск

Собянин: С городского вокзала Москва-Сити можно будет отправиться в Минск
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения на московском городском вокзале Москва-Сити. В торжественной церемонии запуска платформы № 3 также приняла участие директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Роналду получил место в основе Португалии на матч с Уэльсом

Роналду получил место в основе Португалии на матч с Уэльсом
Жорже Жезуш подтвердил, что Криштиану Роналду начнет встречу Лиги наций против Уэльса в стартовом составе. Тренер снял главный вопрос вокруг атаки и подчеркнул значение капитана для команды. Информацию о составах и ходе международных матчей болельщики получают через спортивные сайты и мобильные сервисы, среди которых представлен Мелбет.

Ремонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья

Ремонт дорог завершили в 97 округах Подмосковья
Ремонт региональных дорог выполнялся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В Московской области в 2026 году завершили ремонт более 1,2 тыс.

Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026"

Мининвест Подмосковья представил меры поддержки МСП на выставке "ИНТЕРТКАНЬ-2026"
Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Московской области представили участникам международной выставки текстильной и легкой промышленности "ИНТЕРТКАНЬ-2026. Осень", сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста. О возможностях для предпринимателей в рамках пленарной сессии «Мода: Стратегия и решения для глобальной конкуренции» рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев.

Выбор читателей

04/10ВскУниженная в Европе жена Петросяна сбежала в Африку 05/10ПндНи в коем случае не ешьте это 5 октября: грозит страшной карой и потерей достатка 05/10ПндВ Арктике проснулась смертоносная "бомба", готовящая Земле адское пекло 04/10Вск Золотые сделки у Козерогов и адские качели у Скорпионов: Галина Янко раскрыла судьбоносный прогноз с 5 по 11 октября 04/10ВскКлюч от бедности: какое простое действие 4 октября озолотит семью на всю зиму 04/10ВскВ Москве подвели итоги модного Саммита БРИКС+