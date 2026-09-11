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Собянин рассказал о реставрации усадьбы Кузьминки

Собянин рассказал о реставрации усадьбы Кузьминки
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В Москве продолжается комплексная реставрация усадьбы Кузьминки, начатая в 2024 году. О ее ходе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге. Программа включает более 30 памятников архитектуры, шесть из которых уже полностью отреставрированы.

Работы охватывают усадебные здания, парк и водоёмы. По словам мэра, это первая комплексная реставрация ансамбля за последние сто лет. На момент публикации специалисты занимались 15 объектами, четыре из них планировалось завершить до конца 2026 года.

Среди восстановленных сооружений — два грота, Круглая, или Львиная, пристань, Ванный домик и Кузница. Приведены в порядок мост с грифонами и ограда возле домика причта.

Усадьба Строгановых и Голицыных

Кузьминки, известные также как Влахернское, объединяют около 40 памятников архитектуры конца XVIII — начала XX века. Владельцами имения в разное время были Строгановы и Голицыны. Среди его гостей — Пётр I, Александр II и императрица Мария Фёдоровна.

В создании ансамбля участвовали Иван Жеребцов, Родион Казаков, Иван Еготов, Доменико и Александр Жилярди, Пётр Клодт и другие мастера. Разные постройки сохранили собственный характер: рядом с парадными зданиями здесь находятся хозяйственные корпуса, парковые павильоны и сооружения с древнеегипетскими мотивами.

При запуске проекта одной из первоочередных задач стало восстановление ядра усадьбы. Главный дом не сохранился, однако Восточный и Западный флигели продолжают формировать её парадный двор. Поэтому реставрация затрагивает не только отдельные декоративные детали, но и здания, определяющие облик центральной части ансамбля.

Во флигелях Господского двора восстановили белокаменные цоколи, парапеты и ступени. По состоянию на сентябрь в Западном укладывали паркет и окрашивали лепнину, в Восточном монтировали окна, двери и лестницы. Четыре скульптуры львов у входов отреставрировали в мастерских и вернули на прежние места.

Как восстановили Львиную пристань

О завершении работ на Львиной пристани Собянин сообщил ещё в декабре 2025 года. Этот объект расположен на берегу Верхнего Кузьминского пруда и имеет долгую историю восстановления.

Пристань построили в 1811 году на месте сооружения, существовавшего с XVIII века. В 1830-х её перестроили — предположительно по проекту Доменико Жилярди. В середине XX века она превратилась в руины, а к 2000-м сохранились только отдельные части. Многие каменные плиты и блоки оказались в воде или на соседних участках.

Во время реставрации 2000-х пристань фактически восстановили заново, сохранив доступные фрагменты исторической кладки. Нынешние работы включали очистку камня от краски и растительности, ремонт кладки, переборку песчаниковых плит и восполнение утрат. Специалисты также занимались металлическим ограждением и чугунными плитами смотровой площадки.

Четырёх чугунных львов реставрировали отдельно, в мастерских. С поверхности сняли старые покрытия и следы коррозии, устранили трещины, восстановили повреждённые и недостающие детали. После этого скульптуры вернули на пристань.

Гроты: защита от воды и восстановление камня

Первые работы в рамках нынешней программы начались летом 2024 года на двух гротах — Большом одноарочном и Трёхарочном. Они появились у Верхнего Кузьминского пруда в первой трети XIX века и относятся к характерным сооружениям романтических парков эпохи классицизма.

В официальном журнале «Московское наследие» отмечается, что с предыдущей реставрации прошло более 20 лет. Часть элементов была утрачена, сохранившиеся нуждались в консервации и восстановлении.

Работа не ограничилась внешней отделкой. Специалисты устроили гидроизоляцию и дренаж, привели в порядок кирпичную и белокаменную кладку, оштукатурили стены и потолки. Декоративную каменную облицовку расчистили, разрушенные участки восполнили, металлические ограждения заменили.

По сохранившимся плитам восстановили отмостку. Там, где при прежних ремонтах применяли современный кирпич, использовали гладко тёсанный белый камень исторических размеров. Так реставраторы восстанавливали материал и пропорции отдельных деталей, одновременно защищая сооружения от воздействия влаги.

Оранжевая дача: от цитрусовой оранжереи до памятника архитектуры

Ещё один объект программы — Оранжевая дача, первоначально Померанцевая оранжерея. Двухэтажное здание в стиле русского ампира возвели в начале XIX века. Здесь выращивали экзотические растения и цитрусовые — померанцы, апельсины и лимоны. Позднее постройку приспособили под дачи.

В официальном сообщении «Мосзакупок» о заключении реставрационного контракта говорится, что здание долго не использовалось и нуждалось в масштабном восстановлении. Договор предусматривает укрепление фундамента и кладки, работы с кровлей, фасадами и внутренними помещениями.

Также запланированы замена оконных блоков и дверей, установка современных инженерных систем. Контролировать работы должен Департамент культурного наследия Москвы, заказчиком выступает ГКУ «Мосреставрация».

Отдельная часть проекта — возвращение двухъярусной люстры с подсвечниками в форме цветов лотоса. Она украшала центральный зал и была демонтирована в 2020 году. Восстановление такого предмета требует внимания к сохранившемуся декору, поскольку он составляет часть исторического интерьера, а не просто служит источником света.

Египетский домик и Конный двор

Египетский домик до начала реставрации находился в аварийном состоянии. Специалисты восстановили стропила и выполнили гидроизоляцию фундаментов. Дальнейшие работы включают реставрацию декора и устройство доступа для маломобильных посетителей.

На Конном дворе предстоит восстановить семь объектов, включая конюшни, манеж и Музыкальный павильон со скульптурами Клодта.

История Конного двора объясняет, почему этот комплекс занимает особое место в ансамбле. Согласно материалам проекта «Московский спорт», Доменико Жилярди перестроил его в 1819–1823 годах, использовав более ранние каменные здания.

Здесь размещались конюшни, запасы фуража и необходимая утварь, хранились кареты и сани. Жилые флигели предназначались для гостей усадьбы. Таким образом, комплекс объединял хозяйственные помещения и пространства, связанные с повседневной жизнью владельцев имения.

В центре ограды находится Музыкальный павильон с аркой и двойной тосканской колоннадой. В 1846 году по его краям установили конные скульптуры, аналогичные фигурам на Аничковом мосту в Петербурге. Их отлили на голицынских заводах.

Павильон пострадал от пожара в 1978 году и впоследствии был восстановлен. Нынешняя реставрация продолжает историю сохранения комплекса, в котором архитектура, скульптура и хозяйственное назначение сооружений образуют единый ансамбль.

Что планируют разместить в усадьбе

Восстановление зданий предусматривает их дальнейшее использование. В январской публикации 2025 года о проекте Собянин сообщал, что после завершения работ в усадьбе разместятся выставки и музейные экспозиции, будут проходить концерты и другие мероприятия.

Это определяет задачи реставраторов: сохранить исторические конструкции и убранство, одновременно подготовив помещения к приёму посетителей. Парадные флигели, парковые сооружения и хозяйственные корпуса должны стать частью действующего культурного пространства.

Ранее, в декабре 2025 года, мэр обозначил 2027 год как плановый срок завершения реставрации всего усадебного комплекса. Сообщение сентября 2026-го показывает промежуточный результат: часть памятников уже восстановлена, на остальных работа продолжается.

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11 сентября 2026, 13:54
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