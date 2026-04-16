Сергей Собянин: Открыт новый городской вокзал Москва-Сити МЦД-1

Столица сделала еще один гигантский шаг в будущее: на месте старой платформы Тестовская вырос ультрасовременный вокзал Москва-Сити, который свяжет деловой центр не только с Подмосковьем, но и с Минском.



Ритм мегаполиса диктует свои правила: Москва избавляется от морально устаревших остановок, заменяя их транспортными хабами мирового уровня. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров торжественно открыли новый московский городской вокзал (МГВ) Москва-Сити. Этот объект — не просто обновленная станция, а сложнейший инженерный узел, возведенный на базе легендарной Тестовской первого диаметра (МЦД-1).

"Москва-Сити — это крупнейший деловой центр, но еще и крупнейший транспортный хаб. Сегодня мы запускаем основную часть этого вокзала, которая обеспечит пересадку около 100 тысяч пассажиров в сутки", — заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в ближайшие годы пассажиропоток здесь взлетит до 150 тысяч человек. Это ставит новый хаб в один ряд с крупнейшими транспортными узлами планеты.

Забудьте о неудобных переходах и ожидании под дождем. Олег Белозеров подчеркнул: вокзал построен по новейшим стандартам, которые Москва и РЖД вырабатывали совместно. Инфраструктура поражает воображение: здесь установили пять лифтов и 10 мощных эскалаторов.

Но главное — это концепция "сухие ноги". Пассажиры могут перемещаться между видами транспорта, не выходя на улицу, что особенно актуально для капризной столичной погоды. Экономия времени — еще один бесценный бонус. Теперь пересадка занимает всего 5–10 минут вместо прежних 15. В масштабах жизни в большом городе это колоссальный выигрыш.

Трудно поверить, но еще в 2010 году станция Тестовская была богом забытым местом. Тогда ею пользовались не более 200 человек в день — случайные прохожие да редкие рабочие. Ситуация начала меняться с запуском МЦК, а открытие МЦД-1 окончательно превратило этот район в эпицентр активности.

Развитие транспортного каркаса дало мощный импульс всему району. Вокруг вокзала вырастают новые жилые кварталы и бизнес-центры, а сама станция "Москва-Сити" стала уже 89-м городским вокзалом, построенным по современным стандартам. Все основные работы завершены, и вокзал уже готов принимать на себя нагрузку растущего мегаполиса.

Амбиции города не ограничиваются только пригородными электричками. Новый вокзал имеет колоссальный потенциал для международного сообщения. Уже этой осенью РЖД планирует ввести здесь дополнительную остановку для поездов Москва — Минск. Это превратит "Москва-Сити" в полноценные ворота в ближнее зарубежье.