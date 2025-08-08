Собянин: Одновременно в Москве ведется строительство 17 станций метро

В Москве продолжается активное строительство, которое охватывает не только жилую и коммерческую недвижимость, но и важнейшую транспортную инфраструктуру.

В преддверии Дня строителя мэр столицы Сергей Собянин сообщил о значительных успехах в работе Градостроительного комплекса за первые семь месяцев 2025 года. Основной целью московских строителей остается создание комфортной и сбалансированной городской среды, а также выполнение обязательств по программе реновации.

В этом году столичный Градостроительный комплекс демонстрирует высокие темпы ввода недвижимости и социальной инфраструктуры. Продолжается реализация масштабных проектов, направленных на развитие транспортного каркаса города, который соединяет уже существующие районы с новыми территориями, предназначенными для застройки. Это создает предпосылки для дальнейшего экономического роста Москвы.

Одной из ключевых составляющих транспортной инфраструктуры является метрополитен. С 2011 года в Москве было построено и реконструировано 255,5 километра линий метро и Московского центрального кольца (МЦК), открыто 123 станции и 14 электродепо. Сеть метро увеличилась в 1,8 раза, что существенно улучшило доступность различных районов города. В 2024 году была открыта первая очередь Троицкой линии, протяженностью 15,5 километра, включающая семь станций, а также новая станция «Потапово» на Сокольнической линии.

Запланировано открытие второго участка Троицкой линии в сентябре 2025 года. Этот участок включает четыре новые станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Технические пуски этих станций уже завершены, что свидетельствует о высоком уровне готовности проекта.

В этом году также было введено в эксплуатацию новое электродепо «Южное», а «Столбово» готовится к запуску. Продолжается строительство Рублево-Архангельской линии и станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро. Летом 2025 года начались работы по проходке Бирюлевского радиуса, что также является важным шагом в развитии транспортной сети.

Кроме того, проектируются и проводятся подготовительные работы для продления Арбатско-Покровской линии с новой конечной станцией «Гольяново». В настоящее время в Москве активно строятся 17 станций метро. Высокие темпы работ обеспечиваются благодаря использованию семи тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), что вдвое превышает количество задействованных ТПМК по состоянию на начало прошлого года. Ожидается, что еще два щита будут введены в строй до конца 2025 года.

Также начато строительство двух новых электродепо — «Ильинское» и «Бирюлевское». В ближайшие пять лет планируется ввести в эксплуатацию 71,4 километра новых линий метро, 31 станцию и три электродепо. Эти меры направлены на создание более удобной и доступной транспортной системы для москвичей, что является приоритетом для городских властей.

Активное развитие московского метрополитена и сопутствующей инфраструктуры способствует улучшению качества жизни горожан и созданию комфортной городской среды. Столичные власти продолжают работать над выполнением своих обязательств перед жителями, обеспечивая динамичное развитие столицы и ее транспортной сети.