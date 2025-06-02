Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация"

Конкурс соберет лучших мастеров, посвятивших себя восстановлению исторического лица города.

В столице официально открыт прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация", который в 2025 году отмечает свое 15-летие. Этот проект давно стал неотъемлемой частью культурной жизни города, объединяя профессионалов, увлеченных восстановлением исторического облика столицы.

Инициатива направлена на популяризацию лучших практик в области реставрации, а также поддержку специалистов, сохраняющих архитектурное наследие Москвы. Участвовать в состязании могут как организации, так и частные мастера, завершившие реставрационные работы в 2024–2025 годах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, объявляя о начале старте приема заявок.

Всего в программе заявлены девять тематических номинаций, охватывающих различные аспекты восстановления зданий и сооружений. Также учреждена специальная премия для начинающих специалистов — это нововведение призвано привлечь молодые кадры в сферу сохранения исторической среды.

Кандидатуры победителей будет оценивать экспертное жюри. Кроме того, мнение жителей Москвы будет учтено с помощью платформы "Активный гражданин", где горожане смогут отдать голос за понравившиеся проекты.

Подать заявку можно до конца августа. Имена лауреатов объявят в декабре на торжественной церемонии награждения.