Эдгард Запашный: Новый московский цирк позволит создавать уникальные цирковые шоу

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил уверенность, что новое здание цирка, которое планируется построить в Мневниковской пойме, значительно повысит уровень международных мероприятий и станет катализатором для развития циркового искусства в России.

Он отметил, что цирковое искусство не стоит на месте и требует современных решений, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировой арене.

Запашный поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и городские власти за их поддержку и внимание ко мнению профессионалов цирковой индустрии. Он подчеркнул важность создания суперсовременного пространства, способного принимать высокотехнологичные шоу, соответствующие современным требованиям безопасности и комфорта для зрителей, артистов и животных. По словам Эдгарда, главный цирк страны должен не только соответствовать ожиданиям публики, но и предлагать уникальные представления, о которых будут говорить по всему миру.

Существующее здание Большого Московского цирка, построенное в 1971 году, давно устарело. Мэр города отмечал, что оно не обеспечивает необходимый комфорт для зрителей и не может поддерживать высокое качество представлений. Проблемы с вентиляцией в жару и протечки крыши в дождливую погоду делают его эксплуатацию крайне неудобной. Поэтому решение о строительстве нового цирка стало актуальным.

Запашный также указал на важность международных фестивалей, которые проходят в Москве и привлекают лучших артистов со всего мира. Новый цирк позволит поднять планку таких мероприятий на новый уровень. Это создаст возможности для более активного развития всей индустрии циркового искусства в России, обеспечивая приток талантливых исполнителей и интересных программ.

Решение о строительстве нового здания в Мневниковской пойме было принято с учетом технической сложности реализации проекта на старой площадке. Специалисты и руководство цирка единодушно поддерживают эту идею, поскольку это позволит сохранить полноценную работу коллектива до завершения строительства. Новый цирк станет не только культурным центром, но и местом, где будут реализовываться самые смелые идеи и проекты в области циркового искусства.