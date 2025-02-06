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Четверг 6 февраля

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Закрытый суд в Узбекистана не слышит заявления подсудимых о пытках во время допросов

Закрытый суд в Узбекистана не слышит заявления подсудимых о пытках во время допросов
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Стали известны подробности по делу нападения на Комила Алламжонова.

Военный суд Узбекистана приступил к рассмотрению дела о покушении на экс-чиновника Комила Алламжонова. Первое заседание, состоявшееся 30 января, прошло в закрытом режиме. Несмотря на широкий общественный интерес, процесс сопровождается строгими мерами секретности, что отмечают правозащитники.

Нападение произошло 26 октября 2024 года. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился Алламжонов. Однако сам он и его водитель не пострадали. Инцидент был квалифицирован как попытка преднамеренного убийства, в связи с чем возбуждено уголовное дело.

Были задержаны семеро подозреваемых, а еще двое были объявлены в международный розыск. По версии правоохранительных органов, перед преступниками стояла задача устранить не только Алламжонова, но и главу Агентства перспективных проектов Дмитрия Ли. За выполнение убийства якобы предлагалось вознаграждение в размере 1,5 миллиона долларов.

Этот инцидент вызвал активные обсуждения о возможной борьбе за влияние в политической элите. Примечательно, что Алламжонов покинул должность руководителя департамента информационной политики администрации президента всего за месяц до нападения. Его уход рассматривался как событие, способное ослабить позиции Саиды Мирзиеевой — дочери президента Шавката Мирзиеева, с которой он тесно сотрудничал.

Официальные структуры воздерживаются от комментариев. Генпрокуратура в своем заявлении подтвердила факт стрельбы, но не стала уточнять личность потерпевшего.

Происшествие спровоцировало значительные кадровые перестановки в силовых ведомствах. В отставку отправлены глава Службы государственной безопасности Абдусалом Азизов, а также ряд высокопоставленных чиновников МВД и ГУВД. Между тем некоторые фигуранты дела заявили, что подвергались пыткам с целью получения свидетельств против Отабека Умарова — супруга младшей дочери президента.

Еще один обвиняемый, Жавлон Юнусов, заявил, что его также подвергали насилию, требуя назвать в числе заказчиков зятя президента Отабека Умарова. Судья проигнорировал эти заявления. Другие обвиняемые по делу о покушении также подтвердили, что их пытались заставить дать показания против Отабеĸа Умарова. "Уважаемый судья, меня тоже пытали, требуя дать показания против дочери президента Шахнозы и Отабека Умарова", – сказал Жавлон Юнусов на заседании. "Однако суд проигнорировал эти заявления", – говорит собеседник "Ленты.ру".

Правозащитница Радха Стирлинг особо отметила фамилии тех сотрудников, которые вели допрос с пристрастием: Пулатов Саидакбар, оперативники Шухрат Нигматов и Елдост. Они входят в команду Улугбека Турсунова, высокопоставленного сотрудника МВД Узбекистана.

Бывший руководитель Управления собственной безопасности Госслужбы безопасности президента Шухрат Расулов на заседании суда сообщил, что его признательные показания были получены под давлением. Другие обвиняемые также подтвердили применение к ним аналогичных методов следствия.

Адвокаты требуют вызвать на допрос сотрудников МВД, участвовавших в допросах, а также провести техническую экспертизу видеозаписей. Судебный процесс продолжается, но остается открытым вопрос о его прозрачности и возможном влиянии политических факторов на ход разбирательства.

Шоу-бизнес в Telegram

6 февраля 2025, 20:33
Фото: Freepik.com / @ rawpixel.com
Газета.ru✓ Надежный источник

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