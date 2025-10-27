Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Вторник 28 октября

Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн

Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн
1247

Около 1,6 млн жителей Московской области участвуют в общих собраниях собственников многоквартирных домов в электронном формате через систему ГИС ЖКХ в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных".

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день в более чем 4 тыс. МКД собрания уже проводятся в цифровом формате, еще в 11,6 тыс. домов жители приняли решение о переходе на электронное голосование.

"Все, что раньше было на бумаге, переходит в цифру. Это предполагает вовлеченность каждого жителя в управление тем, что принадлежит ему", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами округов.

По данным областного министерства по содержанию территорий и госжилнадзору, электронный формат позволяет сократить сроки внесения дома в реестр лицензий управляющих организаций с 40 до 5 рабочих дней.

Наиболее активно на новый формат переходят жители Лосино-Петровского, Долгопрудного, Одинцовского округов, Мытищ и Котельников

Для участия в голосовании жители могут использовать портал ГИС ЖКХ, мобильное приложение "Госуслуги.Дом" или обратиться за помощью в МФЦ.

Уведомления о собраниях направляются через портал Госуслуг, электронную почту и информационные стенды.

Шоу-бизнес в Telegram

27 октября 2025, 19:08
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

