Более 1,6 млн жителей Подмосковья голосуют за управление МКД онлайн

Около 1,6 млн жителей Московской области участвуют в общих собраниях собственников многоквартирных домов в электронном формате через систему ГИС ЖКХ в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных".



Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день в более чем 4 тыс. МКД собрания уже проводятся в цифровом формате, еще в 11,6 тыс. домов жители приняли решение о переходе на электронное голосование.

"Все, что раньше было на бумаге, переходит в цифру. Это предполагает вовлеченность каждого жителя в управление тем, что принадлежит ему", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами округов.



По данным областного министерства по содержанию территорий и госжилнадзору, электронный формат позволяет сократить сроки внесения дома в реестр лицензий управляющих организаций с 40 до 5 рабочих дней.

Наиболее активно на новый формат переходят жители Лосино-Петровского, Долгопрудного, Одинцовского округов, Мытищ и Котельников

Для участия в голосовании жители могут использовать портал ГИС ЖКХ, мобильное приложение "Госуслуги.Дом" или обратиться за помощью в МФЦ.

Уведомления о собраниях направляются через портал Госуслуг, электронную почту и информационные стенды.