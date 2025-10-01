Свыше сотни незаконных построек демонтировано в Академическом районе

На юго-западе Москвы завершены масштабные работы по демонтажу нелегальных строений, которые стали серьезной проблемой для городской инфраструктуры.

В результате этих мероприятий было устранено более ста объектов самостроя общей площадью свыше 3600 квадратных метров. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Демонтаж нелегальных построек стал необходимостью после выявления фактов нарушения условий аренды земельного участка. В ходе мониторинга территории Юго-Западного административного округа сотрудники Госинспекции обнаружили, что по адресу: ул. Вавилова, вл. 9А, стр. 3, 11, 19, 20 пользователь самовольно установил комплекс складских строений. Суммарная площадь этих объектов, включая контейнеры, навесы и бытовки, составила более 3600 квадратных метров.

"Данная территория была предоставлена исключительно для эксплуатации существующих строений, без права на возведение новых объектов. Мы зафиксировали факт нецелевого использования земельного участка, что и стало основанием для сноса", – пояснил Иван Бобров.

Важную роль в выявлении незаконных построек сыграли сотрудники "Контроля Москвы". Эта организация активно занимается мониторингом и пресечением фактов самовольного строительства и неправомерного использования земельных участков в столице. Благодаря слаженной работе инспекторов удалось оперативно отреагировать на нарушения и инициировать демонтаж.

Сотрудники "Контроля Москвы" проводят регулярные проверки и рейды по выявлению объектов самостроя. Их работа включает в себя не только мониторинг, но и взаимодействие с местными жителями, которые могут сообщать о нарушениях. Это позволяет создать более безопасную и упорядоченную городскую среду.

По итогам проведенных мероприятий более ста незаконных построек были успешно демонтированы, а территория приведена в первоначальное состояние. Это событие стало важным шагом к улучшению облика района и восстановлению правопорядка в использовании земельных ресурсов.

Городские власти подчеркивают, что борьба с незаконным строительством будет продолжаться. «Мы будем и впредь внимательно следить за соблюдением законодательства в сфере градостроительства и использовать все доступные инструменты для защиты интересов города и его жителей», – отметил Иван Бобров.

Демонтаж свыше сотни незаконных построек в Академическом районе стал значимым событием для Москвы. Он подчеркивает важность соблюдения правил землевладения и необходимость активного контроля за строительной деятельностью в столице. Ожидается, что подобные меры будут способствовать улучшению городской инфраструктуры и обеспечению комфортной жизни для москвичей.