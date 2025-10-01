Свыше сотни незаконных построек демонтировано в Академическом районе

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Среда 1 октября

Среда 1 октября

13:29Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 13:24Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй 12:25Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону 12:09Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше 11:24Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру 11:14Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей? 10:56Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом 10:23Как синий цвет экранов смартфонов влияет на здоровье? 10:08Мудрость Омара Хайяма: почему лучше не выбирать жену, с которой можно жить? 09:39Забытые сокровища Disney: 5 мультфильмов для борьбы с осенней хандрой 08:55Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, поверьте свою библиотеку 08:29Шестидневная рабочая неделя и длинные выходные: как россияне будут работать и отдыхать осенью 2025 года 07:59В этом мясе в 2 раза больше витаминов по сравнению с курицей и индейкой 06:31Писк моды 80-х: 7 советских бьюти-процедур, от которых сегодня волосы встают дыбом 03:57Сердце забьется чаще: 4 знака зодиака, которым октябрь обещает судьбоносную встречу 00:44Деньги утекут, а удача отвернется: что ни в коем случае нельзя делать 1 октября 21:29Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день 20:29Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле? 11:21Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов 10:58Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака 10:48Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть 09:53В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада 09:39Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone 09:32Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов 08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября
Свыше сотни незаконных построек демонтировано в Академическом районе

Свыше сотни незаконных построек демонтировано в Академическом районе
127

На юго-западе Москвы завершены масштабные работы по демонтажу нелегальных строений, которые стали серьезной проблемой для городской инфраструктуры.

В результате этих мероприятий было устранено более ста объектов самостроя общей площадью свыше 3600 квадратных метров. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Демонтаж нелегальных построек стал необходимостью после выявления фактов нарушения условий аренды земельного участка. В ходе мониторинга территории Юго-Западного административного округа сотрудники Госинспекции обнаружили, что по адресу: ул. Вавилова, вл. 9А, стр. 3, 11, 19, 20 пользователь самовольно установил комплекс складских строений. Суммарная площадь этих объектов, включая контейнеры, навесы и бытовки, составила более 3600 квадратных метров.

"Данная территория была предоставлена исключительно для эксплуатации существующих строений, без права на возведение новых объектов. Мы зафиксировали факт нецелевого использования земельного участка, что и стало основанием для сноса", – пояснил Иван Бобров.

Важную роль в выявлении незаконных построек сыграли сотрудники "Контроля Москвы". Эта организация активно занимается мониторингом и пресечением фактов самовольного строительства и неправомерного использования земельных участков в столице. Благодаря слаженной работе инспекторов удалось оперативно отреагировать на нарушения и инициировать демонтаж.

Сотрудники "Контроля Москвы" проводят регулярные проверки и рейды по выявлению объектов самостроя. Их работа включает в себя не только мониторинг, но и взаимодействие с местными жителями, которые могут сообщать о нарушениях. Это позволяет создать более безопасную и упорядоченную городскую среду.

По итогам проведенных мероприятий более ста незаконных построек были успешно демонтированы, а территория приведена в первоначальное состояние. Это событие стало важным шагом к улучшению облика района и восстановлению правопорядка в использовании земельных ресурсов.

Городские власти подчеркивают, что борьба с незаконным строительством будет продолжаться. «Мы будем и впредь внимательно следить за соблюдением законодательства в сфере градостроительства и использовать все доступные инструменты для защиты интересов города и его жителей», – отметил Иван Бобров.

Демонтаж свыше сотни незаконных построек в Академическом районе стал значимым событием для Москвы. Он подчеркивает важность соблюдения правил землевладения и необходимость активного контроля за строительной деятельностью в столице. Ожидается, что подобные меры будут способствовать улучшению городской инфраструктуры и обеспечению комфортной жизни для москвичей.

1 октября 2025, 16:45
Фото: Freepik
Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье

Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье
В Химкинском драматическом театре "Наш дом" 1 октября состоится Всероссийский фестиваль "Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта Московской области. Как сообщили в областном ведомстве, центральным событием станет показ спектакля-конструктора "Метаморфозы.

Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье
В Московской области действует более 30 региональных мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий. "Мы заинтересованы в том, чтобы все было удобно, чтобы и семьи, и наши герои, которые вернулись из зоны СВО, могли получать причитающиеся выплаты проактивно", – подчеркнул Воробьев.

Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса

Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса
По данным Росстата, в 2023 году более 62% россиян имели избыточный вес. Именно поэтому тренд на здоровье и осознанное отношение к телу становится популярнее – люди все чаще задумываются о похудении. Но в стремлении обрести стройную фигуру многие сталкиваются с неразрешимой задачей: как совместить физические нагрузки, правильное питание и контроль веса без вреда для здоровья? Вызовы на пути к цели: почему одного желания малоВ теории формула идеальной фигуры проста: дефицит калорий и регулярная активность.

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве
Московские заводы производят все для учебы: от мебели и формы до роботов и лабораторных наборов. Московская промышленность активно развивается и производит все необходимое для школьников: от учебного оборудования и роботов до школьной формы и мебели.

Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек
Вся история болезни теперь в смартфоне. Более 10 миллионов москвичей получили доступ к своим электронным медкартам (ЭМК), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выбор читателей

