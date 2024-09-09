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Победителями розыгрышей программы "Миллион призов" стали более 1,7 млн москвичей

Победителями розыгрышей программы "Миллион призов" стали более 1,7 млн москвичей
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Голосование длилось с 6 по 8 сентября.

В Москве завершились последние этапы лотереи в рамках проекта "#ВыбираемВместе2024 — Москва". Это было финальное мероприятие, проводимое в программе "Миллион призов". Победителей выбирали случайно с помощью специального оборудования среди тех, кто принял участие в электронном голосовании на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов, а также района Куркино.

Всего за все три этапа лотереи определили около 1 705 807 победителей. Участники получали призы от тысячи до пяти тысяч баллов. Некоторые группы участников, не ставшие победителями в основном розыгрыше, получили гарантированные награды.

Среди них были те, кто голосовал впервые через интернет, а также москвичи старше 60 лет. Эти люди получили по тысяче призовых баллов. Баллы можно потратить на различные товары и услуги, включая билеты в музеи, театры, а также на благотворительность. Их также можно использовать для пополнения баланса транспортной карты "Тройка".

Дополнительно был проведен розыгрыш, где 15 тысяч участников получили скидку в размере 15 тысяч баллов каждый. Эта возможность была доступна до 19:59 8 сентября. Для активации призов нужно зайти на сайт "Миллиона призов", ввести уникальный код участника и следовать дальнейшим инструкциям.

Активировать код можно до 30 сентября, а использовать промокоды у партнеров программы – до 15 декабря 2024 года. Результаты лотереи доступны на странице акции "#ВыбираемВместе2024 — Москва", где также представлена информация о правилах и сроках проведения акции, партнерах и других вопросах.

Телеграм канал

9 сентября 2024, 12:43
Фото: mskagency.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября

Последний розыгрыш программы "Миллион призов" пройдет 9 сентября
Программа "Миллион призов" предлагает участникам электронного голосования шанс выиграть баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах, кафе, театрах и музеях. Финальный этап акции "#ВыбираемВместе2024 – Москва" состоится 9 сентября, когда будет проведен третий и последний розыгрыш.

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Более 1,5 миллиона человек победили в двух розыгрышах программы "Миллион призов"

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В выборах депутатов в Москве приняли участие почти 2,5 миллиона человек

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