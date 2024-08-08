Модные тренды и мастер-классы на площади Революции в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

На площади Революции каждый сможет найти для себя что-то интересное: от знакомства с новыми российскими брендами до участия в увлекательных мастер-классах и познавательных лекциях.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" обещает стать настоящим праздником для ценителей моды, красоты и творчества. Одной из центральных площадок мероприятия станет площадь Революции, где будет развернута насыщенная программа, посвященная актуальным тенденциям в индустрии моды.

Открытие модного пространства состоится 8 августа, когда универмаг "Лето" официально распахнет свои двери для всех, кто следит за модными новинками и любит обновлять свой гардероб. Здесь будут представлены ведущие российские бренды, а вечером того же дня пройдет грандиозный показ более 20 отечественных дизайнеров – от начинающих до маститых мастеров фешен-индустрии. Завершит праздничную программу выступление популярной певицы Ольги Серябкиной.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что мода всегда была и остается актуальной темой, а форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" предоставляет уникальную возможность представителям российской фешен-индустрии познакомить новую аудиторию со своими брендами, а гостям столицы – узнать о последних тенденциях и трендах в мире моды.

Помимо модных показов и презентаций, на площади Революции пройдут и познавательные лекции. Так, 9 августа известный визажист, видеоблогер и предприниматель Елена Крыгина расскажет об актуальных косметических новинках и проведет мастер-класс для всех желающих.

Насыщенная программа ждет гостей и 10 августа. Начнется она с детской анимационной программы, после чего посетители смогут принять участие в увлекательном мастер-классе по созданию калейдоскопов и стать зрителями азотного шоу. Вечер можно будет провести в комфортной зоне отдыха под ритмы модного диджей-сета.

Воскресная программа на площади Революции будет посвящена истории. Гостей ждет лекция об искусстве великой княгини Ольги Романовой, мастер-класс по рисованию винтажных акварельных открыток, а также концерт, посвященный поэзии и романсам прошлого столетия.