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Четверг 8 августа

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Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД

Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД
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В народную программу команды мэра на выборах в Мосгордуму включили наказы тысяч москвичей.

Делегаты второго этапа XXX конференции московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" одобрили предвыборную программу для участия в выборах в Московскую городскую думу. Основой для разработки программы стали предложения и наказы, поступившие от жителей столицы.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников* отметил, что программа была сформирована совместно с москвичами и максимально учитывает их пожелания. Ключевыми направлениями программы стали завершение модернизации системы здравоохранения, развитие образования, повышение транспортной доступности, расширение мер социальной поддержки, а также развитие волонтерства и цифровых сервисов.

Над различными блоками программы работали профильные эксперты и депутаты Мосгордумы. Так, экологический раздел был подготовлен при участии гендиректора Московского зоопарка, а направление по благоустройству курировал представитель Мосжилинспекции. Блок, посвященный волонтерству и гуманитарным проектам, был сформирован с помощью руководителей профильных НКО и организаций.

Лидер фракции "Единой России" в Мосгордуме Степан Орлов подчеркнул, что работа над программой будет продолжаться, и из нее могут родиться новые законодательные инициативы и поправки в бюджет. Таким образом, предвыборная программа единороссов стала результатом тесного взаимодействия с жителями Москвы и экспертным сообществом.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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8 августа 2024, 21:28
Александр Авилов / Агентство ''Москва'' / mskagency.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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