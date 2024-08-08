Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД

В народную программу команды мэра на выборах в Мосгордуму включили наказы тысяч москвичей.

Делегаты второго этапа XXX конференции московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" одобрили предвыборную программу для участия в выборах в Московскую городскую думу. Основой для разработки программы стали предложения и наказы, поступившие от жителей столицы.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников* отметил, что программа была сформирована совместно с москвичами и максимально учитывает их пожелания. Ключевыми направлениями программы стали завершение модернизации системы здравоохранения, развитие образования, повышение транспортной доступности, расширение мер социальной поддержки, а также развитие волонтерства и цифровых сервисов.

Над различными блоками программы работали профильные эксперты и депутаты Мосгордумы. Так, экологический раздел был подготовлен при участии гендиректора Московского зоопарка, а направление по благоустройству курировал представитель Мосжилинспекции. Блок, посвященный волонтерству и гуманитарным проектам, был сформирован с помощью руководителей профильных НКО и организаций.

Лидер фракции "Единой России" в Мосгордуме Степан Орлов подчеркнул, что работа над программой будет продолжаться, и из нее могут родиться новые законодательные инициативы и поправки в бюджет. Таким образом, предвыборная программа единороссов стала результатом тесного взаимодействия с жителями Москвы и экспертным сообществом.