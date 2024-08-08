Поддержку участников спецоперации обсудили на конференции московской "Единой России"

На конференции "Единой России" в Москве команда Сергея Собянина обсудила поддержку участников боевых действий.

Партия "Единая Россия" продолжает активно помогать и поддерживать военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. На прошедшей конференции московского городского регионального отделения партии был утвержден целый пакет мер поддержки для участников СВО.

Секретарь московского городского реготделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что помощь и участие партии в СВО является ключевым направлением ее деятельности в настоящее время. По его словам, необходимо оказывать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, проявляя сплоченность в это непростое время.

Законодатели также продолжают свою работу. Фракция "Единой России" в Мосгордуме выступила с инициативой расширить меры поддержки, предусмотренные для ветеранов боевых действий, на сотрудников силовых ведомств, работающих на приграничных территориях, а также на гражданских специалистов, участвующих в восстановлении инфраструктуры и строительстве оборонительных сооружений. Об этом сообщил председатель Алексей Шапошников.

Руководитель исполкома столичного реготделения партии Максим Руднев рассказал о том, что гуманитарная миссия "Единой России" продолжается высокими темпами. Только за последнее время были организованы поставки питьевой воды, генераторов и другой необходимой помощи в Курскую область, пострадавшую от обстрелов.

Активисты партии также лично доставляют гуманитарные грузы в зону СВО. Так, координатор проекта "Безопасная столица" в Южном округе Москвы Александр Лиханов побывал в Херсонской области, привезя более двух тонн необходимых товаров. Директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко провел две недели в Запорожье, чтобы оценить ситуацию на месте.