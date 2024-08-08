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Четверг 8 августа

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В Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы – Собянин

В Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы – Собянин
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Пострадавшие из Курской области благополучно перенесли транспортировку.

Недавняя атака на приграничные районы Курской области стала очередной масштабной провокацией со стороны Киева. Результатом этого нападения стали жертвы среди мирного населения – пять человек погибли, а десятки получили ранения различной степени тяжести.

Власти Москвы оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в московские медицинские учреждения были доставлены пятеро пострадавших, в том числе двое детей. Они были эвакуированы вертолетом в специализированные клиники Москвы, где им оказывается необходимая помощь. Врачи столичных больниц прилагают все усилия для стабилизации состояния пациентов, используя передовые технологии и привлекая ведущих специалистов.

Кроме того, в Курскую область были направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи местным медикам и, при необходимости, для транспортировки пострадавших в московские клиники, отметил Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин осудил данную атаку, назвав ее очередной масштабной провокацией со стороны Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам. Следственный комитет возбудил уголовное дело и сейчас устанавливает круг причастных к этому преступлению лиц.

В результате обстрелов из зоны боевых действий в Курской области были эвакуированы около трех тысяч человек.

Телеграм канал

8 августа 2024, 15:55
Сергей Собянин. Фото: Агентство ''Москва'' / www.mskagency.ru
Telegram / @mos_sobyanin✓ Надежный источник

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