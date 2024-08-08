Будущее медицины, образования и соцсферы: что покажут гостям форума-фестиваля "Москва 2030"

С 1 августа по 8 сентября в столице проходит форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 230"/

Столица России активно движется вперед, внедряя передовые технологии и разрабатывая стратегии развития ключевых сфер жизни города. Власти Москвы представили свое видение будущего мегаполиса на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", где особое внимание уделяют таким важным направлениям, как здравоохранение, образование и социальная поддержка населения.

В сфере медицины московские власти намерены завершить модернизацию инфраструктуры городского здравоохранения и активно внедрять инновационные цифровые решения. Планируется реконструкция порядка 140 зданий поликлиник, строительство новых больничных корпусов и поликлиник, оснащенных современным оборудованием. Особое внимание будет уделено развитию сети центров женского здоровья и специализированных детских медицинских учреждений. Одной из ключевых задач станет широкое внедрение искусственного интеллекта в медицинскую практику, что позволит повысить точность диагностики и высвободить время врачей для более важной работы.

В образовании Москва делает ставку на повышение качества школьного и среднего профессионального образования. Запланирована масштабная программа капитального ремонта школ, внедрение единых стандартов предпрофессионального образования, развитие Московской электронной школы с использованием передовых технологий. Особое внимание будет уделено подготовке учителей и созданию комфортных условий для учебы. В системе среднего профессионального образования продолжится модернизация программ обучения и инфраструктуры колледжей в соответствии с потребностями работодателей.

Социальная сфера Москвы также претерпит значительные изменения. Власти города намерены расширить сеть центров московского долголетия, предоставляющих широкий спектр услуг для активных горожан старшего поколения. Будет создан единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также специализированный социально-реабилитационный центр для ветеранов. Система социальной поддержки будет ориентирована на индивидуальный подход и адресную помощь различным категориям москвичей.

Таким образом, Москва демонстрирует комплексный подход к развитию ключевых сфер жизни города, сочетая модернизацию инфраструктуры, внедрение инноваций и повышение качества услуг. Эти меры направлены на улучшение качества жизни горожан, повышение доступности и эффективности социальных сервисов, а также создание условий для самореализации и профессионального роста москвичей.