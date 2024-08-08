Принимаемые Мосгордумой законы позволяют улучшать жизнь в городе – экс-спикер

Платонов акцентировал внимание на том, что законы, принимаемые депутатами, непосредственно влияют на качество жизни москвичей. "Мы видим, как меняется и улучшается жизнь в городе за эти годы", – заявил он. Эти изменения стали возможны благодаря комплексному подходу к законодательству и вниманию к нуждам жителей столицы. По его словам, работа Мосгордумы строится на основе четко прописанных законов, что обеспечивает стабильность и предсказуемость в городском управлении.
Кроме того, экс-спикер поделился информацией о значительных изменениях в самой структуре и процедуре работы думы. Внедрение новых правил и повышенных требований к депутатам позволило создать эффективный механизм принятия решений. Платонов отметил, что депутаты теперь обязаны присутствовать на заседаниях без законных оснований не пропускать их, что повышает ответственность и активность парламентариев.
"Изо всех этих деталей складывается то, как работает парламент", – добавил он. Это подчеркивает важность профессионализма и ответственности депутатов в их работе. Платонов уверен, что такая организация процесса позволяет быстрее реагировать на запросы граждан и принимать необходимые меры для улучшения городской инфраструктуры и социальных услуг.
В заключение, экс-спикер выразил уверенность в том, что Мосгордума продолжит свою работу по улучшению жизни москвичей. Он призвал жителей активно участвовать в обсуждении законопроектов и делиться своими мнениями, что поможет сделать город еще более комфортным и удобным для жизни. Таким образом, работа Московской городской думы остается важным фактором в развитии столицы и повышении качества жизни ее жителей.