Принимаемые Мосгордумой законы позволяют улучшать жизнь в городе – экс-спикер

Экс-спикер Мосгордумы и президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов подчеркнул значимость законов, принимаемых Московской городской думой, для улучшения жизни в столице. Он отметил, что Мосгордума, работающая более 30 лет, стала важным инструментом в регулировании городской жизни, впервые наделяя органы представительной власти полномочиями на уровне субъектов РФ.



Платонов акцентировал внимание на том, что законы, принимаемые депутатами, непосредственно влияют на качество жизни москвичей. "Мы видим, как меняется и улучшается жизнь в городе за эти годы", – заявил он. Эти изменения стали возможны благодаря комплексному подходу к законодательству и вниманию к нуждам жителей столицы. По его словам, работа Мосгордумы строится на основе четко прописанных законов, что обеспечивает стабильность и предсказуемость в городском управлении.

Кроме того, экс-спикер поделился информацией о значительных изменениях в самой структуре и процедуре работы думы. Внедрение новых правил и повышенных требований к депутатам позволило создать эффективный механизм принятия решений. Платонов отметил, что депутаты теперь обязаны присутствовать на заседаниях без законных оснований не пропускать их, что повышает ответственность и активность парламентариев.

"Изо всех этих деталей складывается то, как работает парламент", – добавил он. Это подчеркивает важность профессионализма и ответственности депутатов в их работе. Платонов уверен, что такая организация процесса позволяет быстрее реагировать на запросы граждан и принимать необходимые меры для улучшения городской инфраструктуры и социальных услуг.

В заключение, экс-спикер выразил уверенность в том, что Мосгордума продолжит свою работу по улучшению жизни москвичей. Он призвал жителей активно участвовать в обсуждении законопроектов и делиться своими мнениями, что поможет сделать город еще более комфортным и удобным для жизни. Таким образом, работа Московской городской думы остается важным фактором в развитии столицы и повышении качества жизни ее жителей.