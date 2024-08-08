Прокатиться по скоростной магистрали можно на форуме-фестивале "Москва 2030"

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" открывается уникальная возможность для посетителей совершить виртуальное путешествие по первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) Москва – Санкт-Петербург. Эта интерактивная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" представляет собой не просто развлечение, но и важный шаг в понимании будущего транспортного сообщения в России.



Посетители выставки могут сесть в мультимедийный поезд и отправиться в увлекательное путешествие, исследуя ключевые достопримечательности, которые будут находиться на маршруте. Виртуальная поездка позволит увидеть знакомые города, такие как Тверь и Великий Новгород, а также оценить, как изменится время в пути между ними. Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, отметил, что проект высокоскоростной магистрали является частью программы развития транспортного комплекса столицы до 2030 года, инициированной Президентом России Владимиром Путиным.



Скорость новых поездов впечатляет — они будут развивать до 400 километров в час, что позволит добраться от Москвы до Санкт-Петербурга всего за два часа 15 минут. Это значительно сократит время в пути и повысит мобильность жителей не только столицы, но и регионов. Высокоскоростная магистраль станет стимулом для экономического роста, улучшая доступность и связь между крупнейшими городами страны.

Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030" привлекает внимание не только своим интерактивным форматом, но и важными вопросами, которые она поднимает. Как изменится жизнь людей с введением новых технологий и транспортных решений? Каковы будут последствия для экономики и экологии? Эти вопросы становятся особенно актуальными в свете стремительного развития городской инфраструктуры.

Вход на выставку свободный, и она будет работать до 8 сентября. Посетители могут приходить со вторника по пятницу с 12:00 до 20:00, а в выходные — с 11:00 до 21:00. Это отличная возможность для всех желающих заглянуть в будущее и понять, каким образом новые технологии изменят привычный облик российских городов.

Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" предлагает уникальную платформу для обсуждения и обмена идеями о том, как мы можем улучшить транспортные системы и сделать их более эффективными и удобными для граждан. Виртуальное путешествие по высокоскоростной магистрали — это лишь начало долгого пути к созданию комфортного и современного транспортного сообщения в стране.