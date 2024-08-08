Прокатиться по скоростной магистрали можно на форуме-фестивале "Москва 2030"

Галкин* о возвращении Пугачевой в Россию Тесты Жасмин рассказала мужу правду про дочь Игры Сонник

Топ новостей недели

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастьеБеда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе разводаЗачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода

Лента новостей

Четверг 8 августа

12:54Прокатиться по скоростной магистрали можно на форуме-фестивале "Москва 2030" 11:50У вернувшейся в Москву Бузовой начались проблемы со здоровьем 09:55Появившаяся на публике в обтягивающем наряде Милявская произвела фурор 08:58Харламов и Ковальчук устроили настоящую свадьбу с пышным торжеством и гостями: фото утекли в Сеть 06:17Враждующие принц Гарри и принц Уильям встретятся лицом к лицу на похоронах 03:36Дженнифер Лопес крепко приложили за появление на публике с неприлично дорогой вещью 00:21Стас Садальский отмечает 73-летие: вспоминаем яркие моменты из жизни артиста 21:38"Пошел по рукам": Киркорова нашли связанным во время утех на катере 20:46Лерчек призналась, когда закончится их с Артемом Чекалиным "спектакль с разводом" 20:16У нового возлюбленного Бородиной до сих есть связь с бывшей 19:45Тест по советскому фильму "Не могу сказать прощай" 19:13"Будем мочить в сортире": проигравшая Успенская угрожает обиженному Киркорову 18:55Нашла мужика в необычном месте: Самбурская раскрыла место знакомства с возлюбленным 18:18"Девке крышу снесло": народ освистал снявшую бюстгальтер перед камерой Нюшу 18:09Риск сепсиса с летальным исходом: 75-летняя Алла Пугачева тяжело больна 17:50Подозреваемый в измене Галустян вернулся в семью ради детей 17:29Улетевший из-за неблагоприятной ситуации Буйнов раскрыл свое местонахождение: Кайф 17:04МакSим пришлось оправдываться за свое нелепое поведение на публике 16:35Шок: скрытная Рита Дакота готовится к родам – страшно и сложно 16:09Себя не бережет: состояние 58-летней Натальи Штурм резко ухудшилось 15:53Готовящийся в пятый раз стать отцом Тарасов решился на страшное 15:34Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области – Собянин 14:31На краю могилы: обнародовано кладбищенское фото Ширвиндта со свечкой в руке 14:09Чем московские предприниматели помогают участникам СВО и их близким 13:40Губернатор Подмосковья объявил о помощи жителям Курской области 13:18Тест: угадайте советский фильм по кадру в школе 12:09Орбакайте светится от счастья на фоне скандала с планирующей возвращение в Россию Пугачевой 11:13В жизни 41-летней Бородиной произошло перевернувшее все событие 11:09Надя Ручка рассказала об особенностях воспитания своего 6-летнего сына 10:00Благодарная Волочкова бросилась спасать Пугачеву от жуткой травли 09:37Дочь Левкина шокировала окружающих правдой о рождении свой сестры 08:57Брутян называет детей Прилучного и Муцениеце своими на фоне судебных разбирательств 06:41София Ротару отмечает 77-летие: вспоминаем интересные факты из карьеры певицы 03:29В разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека оказался замешан мужчина 00:13Перепуганная Кейт Миддлтон задумывалась об отказе от титула принцессы Уэльской 21:12"Нужно читать между строк": какие послания оставляет Пугачева россиянам 20:22Восхищающуюся Пугачевой Волочкову уделали: Впечатляет 19:54"Прости, милый": Жасмин рассказала мужу правду про дочь 19:26Тест по фильму "Белое солнце пустыни": вспомните нюансы советского киношедевра 18:55Наталья Штурм подарила квартиру любовнику: Всегда приятно 18:37Прямо в интимное место: Ди Каприо пострадал во время забав с молодой пассией 18:06Андрей Воробьев заявил о переселении более 800 человек из аварийного жилья в Подольске 17:55"Встаньте перед зеркалом": поющая на русском Брежнева язвительно ответила на критику 17:55Как сейчас выглядит могила умершей 40 лет назад великой Фаины Раневской 17:30Киркоров пересек госграницу: что заставило артиста покинуть Россию 16:02Патриотично: беременная Погребняк решила дать ребенку необычное имя 15:52Не выдержал: Галкин* сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию 14:15Тест: насколько хорошо вы знаете культовый советский фильм "Неуловимые мстители"? 13:42Горожане могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!" 12:53Держались за руки и улыбались: 98-летий композитор Зацепин вышел в свет с молодой Музой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Прокатиться по скоростной магистрали можно на форуме-фестивале "Москва 2030"

Прокатиться по скоростной магистрали можно на форуме-фестивале "Москва 2030"
84

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" открывается уникальная возможность для посетителей совершить виртуальное путешествие по первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) Москва – Санкт-Петербург. Эта интерактивная выставка "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" представляет собой не просто развлечение, но и важный шаг в понимании будущего транспортного сообщения в России.

Посетители выставки могут сесть в мультимедийный поезд и отправиться в увлекательное путешествие, исследуя ключевые достопримечательности, которые будут находиться на маршруте. Виртуальная поездка позволит увидеть знакомые города, такие как Тверь и Великий Новгород, а также оценить, как изменится время в пути между ними. Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, отметил, что проект высокоскоростной магистрали является частью программы развития транспортного комплекса столицы до 2030 года, инициированной Президентом России Владимиром Путиным.

Скорость новых поездов впечатляет — они будут развивать до 400 километров в час, что позволит добраться от Москвы до Санкт-Петербурга всего за два часа 15 минут. Это значительно сократит время в пути и повысит мобильность жителей не только столицы, но и регионов. Высокоскоростная магистраль станет стимулом для экономического роста, улучшая доступность и связь между крупнейшими городами страны.

Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030" привлекает внимание не только своим интерактивным форматом, но и важными вопросами, которые она поднимает. Как изменится жизнь людей с введением новых технологий и транспортных решений? Каковы будут последствия для экономики и экологии? Эти вопросы становятся особенно актуальными в свете стремительного развития городской инфраструктуры.

Вход на выставку свободный, и она будет работать до 8 сентября. Посетители могут приходить со вторника по пятницу с 12:00 до 20:00, а в выходные — с 11:00 до 21:00. Это отличная возможность для всех желающих заглянуть в будущее и понять, каким образом новые технологии изменят привычный облик российских городов.

Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" предлагает уникальную платформу для обсуждения и обмена идеями о том, как мы можем улучшить транспортные системы и сделать их более эффективными и удобными для граждан. Виртуальное путешествие по высокоскоростной магистрали — это лишь начало долгого пути к созданию комфортного и современного транспортного сообщения в стране.

Телеграм канал

8 августа 2024, 12:54
Фото: М. Денисов / Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области – Собянин

Московские врачи окажут помощь пострадавшим в Курской области – Собянин
Сергей Собянин выразил поддержку жителям Курской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что в Курскую область будут направлены врачи из столицы для оказания всей необходимой помощи местным медикам.

Чем московские предприниматели помогают участникам СВО и их близким

Чем московские предприниматели помогают участникам СВО и их близким
В условиях СВО московский бизнес проявляет социальную ответственность и активно поддерживает участников боевых действий, их семьи и жителей новых регионов страны. Столичные предприниматели не только направляют средства от продажи своих товаров на помощь, но и отправляют гуманитарные грузы непосредственно в зону конфликта. В этом контексте текстильная продукция и продукты питания становятся важными компонентами поддержки.

Губернатор Подмосковья объявил о помощи жителям Курской области

Губернатор Подмосковья объявил о помощи жителям Курской области
Московская область примет детей из граничащих с Украиной районов Курской области. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Мы не можем оставаться равнодушными к ситуации в Курской области.

Андрей Воробьев заявил о переселении более 800 человек из аварийного жилья в Подольске

Андрей Воробьев заявил о переселении более 800 человек из аварийного жилья в Подольске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт строительству нового дома в Климовске Подольского округа Подмосковья. Его строят благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона. В новом семнадцатиэтажном доме, который начали строить в поселке Южный, будет 199 квартир.

Горожане могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Горожане могут провести свои мероприятия в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"
Лето в Москве – это время, когда город наполняется жизнью, и каждый может стать частью этого яркого события. Проект "Лето в Москве. Все на улицу!" предлагает уникальную возможность не только наслаждаться мероприятиями, но и организовать собственное событие на одной из более чем 600 городских площадок. Как выбрать нужную площадку, с чего начать бронирование и как подготовиться к мероприятию — об этом расскажем подробнее.

Выбор читателей

06/08ВтрКак сейчас выглядит могила умершей 40 лет назад великой Фаины Раневской 06/08Втр"Прости, милый": Жасмин рассказала мужу правду про дочь 07/08СрдРиск сепсиса с летальным исходом: 75-летняя Алла Пугачева тяжело больна 06/08Втр"Встаньте перед зеркалом": поющая на русском Брежнева язвительно ответила на критику 06/08ВтрТест: насколько хорошо вы знаете культовый советский фильм "Неуловимые мстители"? 06/08ВтрНе выдержал: Галкин* сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию