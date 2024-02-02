Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" пройдет с 9 по 18 февраля

Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова Тесты Кейт Миддлтон перенесла операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близостьВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много кровиПосле жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой ШепелеваРазвелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера ТарзанаВозится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана

Лента новостей

Пятница 2 февраля

14:06Брэд Питт в главной роли? Рассекречены новые детали последнего фильма Тарантино 13:04"Суровая реальность": пропавшая звезда "Кухни" оказалась в тюрьме 12:37Названа дата досрочного освобождения Михаила Ефремова 11:54"Таешь на глазах": Рудковская откровенно рассказала о пережитом ужасе 10:58"Неполезно для психики": Лолита шокировала заявлением о своем состоянии 10:46Уехавшей из России Бородиной потребовалась помощь за границей 09:54Продюсер обозначил сроки возвращения Киркорова на сцену 09:35Стоит ли рисковать здоровьем ребенка? Вся правда об аквагриме 09:10Диана Шурыгина: как сейчас живет любительница выпить "на донышке" 08:55Что случилось с лицом Ковальчук: мнение врача 08:36В Санкт-Петербурге проводили в последний путь Новикова 07:56Четыре продукта для поддержания иммунитета зимой 07:22Три важных компонента для бодрого утра 06:49Попадаются даже звезды: новый вид мошенничества набирает обороты 06:30Польза или вред: "Слово пацана" покажут на ТВ без цензуры 05:27Эгоистом быть нельзя: Роман Прыгунов решился на жизненные трансформации 03:43Ксения Бородина: За что боролись, на то и напоролись 02:03Собака в семье с детьми: польза или вред 01:22Обнаружен необычный способ борьбы с воспалением 22:03Скандальный блогер Косенко после видео с малышом в сугробе снова провинился 21:11По стопам "Би-2": Моргенштерну* в Таиланде грозит депортация 20:12"Первый раз в жизни": вернувшейся в Россию Семенович озвучили диагноз 19:05"Скоро мы узнаем": Катя Лель анонсировала раскрытие тайны о ее похищенных зубах 18:09"Посредственный актер": Цыганова унизила критикующего коллег Кологривого 17:07"Я решила": поехавшая вдова Юдашкина рванула в один конец 16:10Преданный ли вы фанат певца SHAMAN? Пройдите тест и проверьте себя 15:13Еще один Джигарханян: Цымбалюк-Романовская похвасталась стариком-ухажером 15:07Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии 14:02Хамство, лицемерие, агрессия: Барановскую обвинили во всех смертных грехах 13:35"Ждем у Малахова": Петросяна и Брухунову разводят в срочном порядке 12:55"Избавиться от нее": Лоза сделал резкое заявление об отмененной Орбакайте 12:27"Я сирота": Яковлева на всю страну сообщила о страшной трагедии в семье 11:52Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении 10:28"Она была моим спасителем": известный музыкант в слезах сообщил о смерти жены 10:11"Все в ужасе": трагедия матери Кейт Миддлтон шокировала британцев 09:20Оставивший Ковальчук после родов Чумаков нашел новую отдушину 08:59Вильфанд: погода в феврале сможет удивить 08:26Звезда в трусах: дочь Агутина и Варум опозорилась на сцене 07:31Немного не дожил до дня рождения: не стало звезды сериала "Ликвидация" 06:48Раскрыто еще одно полезное свойство обычного томатного сока 06:09Это лучшая женщина: Павел Деревянко показал новую возлюбленную 05:28Звездные сожители: кто из знаменитых пар так и не пошел в ЗАГС 04:09Топ-5 мудрых жизненных советов от Анны Седоковой 02:30Как не спровоцировать преждевременные роды? Важные советы специалиста 01:37Озвучен неожиданный фактор, провоцирующий развитие депрессии 22:10Скандала не будет: принц Гарри разрушил грандиозные планы Маркл 21:05"Ломает": у Бузовой увидели серьезную зависимость 20:11Почему певица Слава отказалась воспитывать маленького внука 19:07Скрывающая любовника Семенович плюнула в замужних ровесниц 18:15"Слишком красивый": 16-летняя дочь Глюкозы показала приватную переписку с парнем
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" пройдет с 9 по 18 февраля

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" пройдет с 9 по 18 февраля
308

Гостей ждут танцевальные шоу, гастрономическая ярмарка и мастер-классы.

Москва с 9 по 18 февраля отметит китайский Новый год. Фестиваль организован правительством столицы при поддержке посольства КНР и Министерства иностранных дел России.

Главными площадками фестиваля станут Тверская площадь, Тверской бульвар, Новый Арбат и Камергерский переулок. Локации украсят в традиционном китайском стиле.

Для гостей подготовили танцевальные шоу и ярмарку китайской еды. Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии и игре в го и многих других активностях.

На площадке Московского зоопарка пройдут мероприятия, посвященные животному миру КНР. Для гостей в костюме панды или с именем Екатерина посещение будет бесплатным с 9 по 11 февраля

На ВДНХ состоятся бесплатные мастер-классы по оздоровительным практикам цигун и даоинь. Также в праздновании задействуют Останкинскую башню и купол парка "Зарядье" – там продемонстрируют живую анимацию с китайским драконом, передает телеканал "Москва 24".

Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году город посетили 24,5 миллиона туристов. В бюджет Москвы поступит 178 миллиардов рублей.

Из-за границы в столицу прибыли 2,3 миллиона посетителей. Лидером по зарубежному турпотоку стал Китай.

2 февраля 2024, 12:31
Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
"Москва 24"✓ Надежный источник

По теме

Мэр Москвы: Планируем достроить станцию метро

Продолжение: Мэр Москвы: Планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Минпромторг заявил о снижении уровня нелегальной торговли вейпами и сигаретами

Минпромторг заявил о снижении уровня нелегальной торговли вейпами и сигаретами
Недавно в Москве прошла пресс-конференция, где обсуждались итоги последних исследований российского табачного рынка. Эксперты отметили, что в России уменьшилась доля незаконных продаж вейпов с 79% в 2022 году до 68% в 2023 году, а уровень нелегальной торговли сигаретами снизился с 13,3% до 12,6%. Все это – результат государственных законов о лицензировании, обязательных стандартах качества и маркировки никотиносодержащей продукции, принятых в 2022-23 годах. Тем не менее, несмотря на улучшения, процент нелегальной торговли на рынке вейпов все еще высок и не удовлетворяет потребности законного бизнеса.

Собянин: Москва поддержит внедрение новейших методик для лечения рака

Собянин: Москва поддержит внедрение новейших методик для лечения рака
Мэр выделил гранты трем столичным стационарам. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение выделить гранты трем стационарам.

Собянин рассказал о развитии центров госуслуг "Мои документы"

Собянин рассказал о развитии центров госуслуг "Мои документы"
Офисы становятся еще комфортнее для посетителей и сотрудников. Офисы госуслуг "Мои документы" модернизируют с учетом современных требований.

Вильфанд: погода в феврале сможет удивить

Вильфанд: погода в феврале сможет удивить
Синоптик не исключает, что остаток зимы не будет вписываться в стандартные климатические нормы. Зима наконец-то заканчивается, но сильных холодов уже ждать не стоит.

В Москве начался новый сезон акции "Миллион призов"

В Москве начался новый сезон акции "Миллион призов"
С инициативой выступили столичные предприниматели. В Москвве во время выборов президента пройдет акция "Выбираем вместе 2024" программы миллион призов, сообщил глава Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Выбор читателей

01/02ЧтвМинпромторг заявил о снижении уровня нелегальной торговли вейпами и сигаретами 01/02ЧтвОхлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии 01/02ЧтвТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении 01/02Чтв"Все в ужасе": трагедия матери Кейт Миддлтон шокировала британцев 01/02ЧтвОставивший Ковальчук после родов Чумаков нашел новую отдушину 01/02ЧтвЕще один Джигарханян: Цымбалюк-Романовская похвасталась стариком-ухажером