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Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом

Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом
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Мэр поблагодарил горожан за мужество, трудолюбие и поддержку.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Новым годом. Он отметил, что в уходящем году было много переживаний за судьбу столицы и всей страны, за бойцов на передовой.

"Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Считаю, что под руководством Президента Владимира Владимировича Путина нам это удалось", – подчеркнул мэр.

Собянин поблагодарил москвичей за мужество, трудолюбие и поддержку. Он выразил уверенность, что 2024 год принесет новые победы и достижения.

Мэр пожелал горожан здоровья и долголетия, достатка и благополучия.

1 января 2024, 13:28
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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