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Собянин: Цифровая экосистема делает медицину Москвы доступнее и эффективнее

Собянин: Цифровая экосистема делает медицину Москвы доступнее и эффективнее
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Пациенты получают качественную и быструю медпомощь.

В Москве продолжает развиваться единая цифровая платформа здравоохранения, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, технологии сопровождают пациентов на всех этапах: от диагностики до наблюдения после лечения.

В системе столичного здравоохранения создано более 19 миллионов электронных медкарт, где содержится вся информация о здоровье москвичей. Врач и пациент могут в любое время в режиме онлайн ознакомиться с результатами исследований, протоколами осмотров и другими данными.

Жалобы пациентов на самочувствие перед приемом собирает чат-бот на основе искусственного интеллекта. На цифровых решениях построена и система принятия врачебных решений, благодаря которой медики поставили уже более 10 миллионов предварительных диагнозов.

Сервисы компьютерного зрения анализируют исследования лучевой диагностики, выявляют отклонения и помогают врачам назначить лечение более точно. Получение результатов исследований ускоряет сервис автоматической расшифровки электрокардиограмм.

"Все эти и многие другие технологии, объединённые в единую цифровую платформу, позволяют сделать здравоохранение Москвы доступнее и намного эффективнее", – подчеркнул Собянин.

В начале 2023 года мэр объявил о запуске стандартов "Искреннего сервиса" в городских больницах и поликлиниках.

4 сентября 2023, 11:32
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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