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Вторник 8 августа

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Посетителей площадки Московского урбанфорума в "Лужниках" научат кататься на сноуборде

Посетителей площадки Московского урбанфорума в "Лужниках" научат кататься на сноуборде
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По выходным на горке выступят лучшие спортсмены России.

Для гостей Московского урбанистического форума в "Лужниках" обустроили горку "Путешествие в Рождество". Она находится на площадке "Мой район".

Зона катания на сноубордах разделена на две части. Первая предназначена для начинающих. Обучение проведут профессиональные инструкторы. Они помогут закрепиться на доске и встать на горку.

Посетители зоны для начинающих освоят навыки сноуборда для самостоятельного катания. Снаряжение предоставят в тот же день по предварительной записи.

Опытные профессионалы смогут отточить свое мастерство. Прийти можно со своим оборудованием.

По выходным с 15:00 на горке выступят лучшие российские спортсмены. Зрители увидят сложнейшие трюки в исполнении профессионалов.

С противоположной стороны от горок обустроена зона тюбинга. Дети и взрослые смогут покататься под присмотром опытных тренеров.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки работают в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж". Расписание мероприятий доступно на сайте МУФ.

8 августа 2023, 12:59
Фото: "Мой район"
Московский урбанистический форум✓ Надежный источник

На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования

На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования
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