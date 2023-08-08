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Понедельник 7 августа

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На 10 девчонок по статистике 9 ребят? В стране изменилось соотношение мужчин и женщин

На 10 девчонок по статистике 9 ребят? В стране изменилось соотношение мужчин и женщин
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Эксперты проанализировали население России по критериям пола и возраста.

Специалисты представили итоги проведенного исследования: в начале этого года на 1000 мужчин в стране приходилась 1151 женщина. Подробности передает RT. Десять лет назад пропорции были другие. В 2013-м женский показатель также был превалирующим, однако соотношение было 1000 (м) к 1160 (ж).

Между тем сайт "Вести Подмосковья" подчеркивает, что в зависимости от возрастных групп населения наблюдаются статистические особенности. Среди молодежи до 30 лет на 1000 парней приходится 948 девушек. В категории людей от 70 лет разрыв между количеством мужчин и женщин наблюдается особенно четко: на 1000 пожилых представителей мужского пола приходится 2157 пенсионерок.


8 августа 2023, 02:04
Фото: Баранов Владимир/Globallook Press/www.globallookpress.com
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Женщины вместо мужчин: взгляд психолога на гендерную революцию

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: CHROMORANGE / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: David Oxberry/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: Demurez/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

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