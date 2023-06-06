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"Крымские и коктебельские коньяки в числе лучших": Роскачество составило свой рейтинг российских коньяков

"Крымские и коктебельские коньяки в числе лучших": Роскачество составило свой рейтинг российских коньяков
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Коньяк – второй по популярности крепкий алкогольный напиток в России. Только за прошлый год розничные продажи коньяка выросли на 8,5%.

Именно поэтому эксперты Роскачества решили провести исследование, тщательно изучить представленную на российском рынке продукцию и выявить среди нее лучшие варианты для употребления. Каждая вторая бутылка коньяка оказалась фальсификатом. А одним из лучших российских коньяков признан "Коктебель". Но не будем забегать вперед.

Так что же интересовало экспертов Роскачества и на чем основаны результаты их исследования? Аналитики выбрали для своего исследования 23 марки недорогого отечественного коньяка ценой от 480 до 920 рублей за поллитра и проверили их на подлинность и соответствие ГОСТам. Как выяснилось, только в 11 бутылках из 23 оказался подлинный коньяк надлежащего качества. Все остальное – фальсификат, содержащий ароматизаторы, красители и невиноградные спирты. Результаты исследования были направлены в Росалкогольрегулирования для дальнейших разбирательств.

Но что же делать обычным потребителям, пока надзорные органы будут разбираться с недобросовестными производителями, которые экономят на качестве своей продукции? Об этом эксперты Роскачества также позаботились. Они опубликовали список лучших коньяков России, в котором в том числе оказались популярный российский коньяк "Коктебель", еще один представитель Крыма – "Крымский" коньяк, а также несколько коньяков из Дагестана. Список фальсификатов, кстати, тоже был заботливо предоставлен Роскачеством для всеобщего ознакомления, в нем оказались в том числе и некоторые популярные марки. Будьте бдительны и выбирайте лучшее!

6 июня 2023, 10:01
Фото: Денис Боровик

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