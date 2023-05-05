"Идут изменения в позвоночнике": Сгорбленная жена Михалкова попала в беду

Татьяна Михалкова сама на себя не похожа.

В жизни российского режиссера Никиты Михалкова одно за другим происходят несчастья. То он сам заболел коронавирусом, то теперь медицинская помощь требуется его жене. На похоронах модельера Вячеслава Зайцева супруга Михалкова была сама на себя не похожа.

Терапевт Юрий Серебрянский прокомментировал видео, на котором 76-летняя Татьяна Михалкова еле идет, а на ее спине заметен горб. Судя по всему, жена режиссера тоже попала в беду из-за здоровья.

По мнению медика, жене Никиты Михалкова срочно требуется МРТ позвоночника и госпитализация. Также, по его мнению, нужно сделать анализ крови на паратгормон.

"У женщин после менопаузы идут изменения в позвоночнике. Ее нужно пролечить в стационар и пролечить", – заявил терапевт.

Ранее Никита Михалков негативно высказался в адрес тех звезд, кто покинул Россию после начала спецоперации. Режиссер убежден, что многие артисты уже поняли, что совершили ошибку, и им придется пожалеть.

Михалков отметил, что в России кончилось время, когда, когда звезды без уплаты налогов выступали на корпоративах. И эта ситуация в корне изменила отношение артистов к родине, а заодно показала из истинное лицо.