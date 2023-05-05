Виктория Боня заявила о создании собственного "Тиндера" в России

Боня давно мечтала знакомить хороших людей.

На днях стало известно, что крупнейшая площадка для виртуальных знакомств и общения "Тиндер" уходит из России. Эта новость расстроила не всех. К примеру, бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня восприняла новость с воодушевлением и радостью.

"Мне кажется, жалеть должны точно не россияне, а "Тиндер" из-за того, что он потерял аудиторию с очень красивыми женщинами. Помните, я вам говорила, что хотела сделать клуб знакомств? Года три назад. Мне кажется, время пришло, и я объявляю о том, что будет клуб знакомств, который создам я. И мне кажется, что с такой огромной аудиторией красивых девушек, которые мне писали о том, что им хочется серьезных отношений, чтобы познакомиться и замуж выйти, мне кажется такая идея просто отличная", – с энтузиазмом рассказала Виктория Боня своим подписчикам в соцсетях.

Однако ведущий ютуб-шоу "Anton S Live" раскритиковал идею Виктории Бони создать свой клуб знакомств. Журналист назвал модель "теткой с неустроенной личной жизнью", мол сапожник без сапог хочет учить женщин строить личную жизнь.

"Когда она показывает какие-то букеты от каких-то мужиков, это все ерунда. Она инфомошенница. Так что если вы видите букет у Виктории Бони, скорее всего, она подарила его себе сама. Потому что мужика нету. Никто не хочет быть с Викторией Боней. И как человек с таким опытом пытается создать какое-то приложение для знакомств? Для кого и для чего? Если дубайские принцессы будут туда мотаться сами знаете зачем, то я поверю. В роли мамочки она хороша", – отметил ведущий.



В заключение журналист посоветовал Виктории Бони наконец прекратить валять дурака и заняться личной жизнью наконец.

"Боня, мужика себе найди, не пиарщика, а нормального мужика. Выйди замуж, построй отношения. А вот потом уже будешь давать какие-то советы. Тиндер она свой создаст. Тьфу, наглое село", – заключил ведущий.