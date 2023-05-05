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Пятница 5 мая

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Сергей Маковецкий отказался от роли в российском кино

Сергей Маковецкий отказался от роли в российском кино
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Сергей Маковецкий не поступился своими принципами.

64-летний российский актер Сергей Маковецкий скоро представит на экранах свою новую работу – сериал "Операция "Неман", где он снялся в роли Соломатина. По словам Маковецкого, он сыграл его по-своему, и наверняка кто-то другой поставил бы это под сомнение.

"Другой актер скажет: я его сделал бы по-другому. Более жестоким или менее жестоким. Это будет его право, если кто-то захочет опять экранизировать Богомолова, — пожалуйста", – рассказал Маковецкий.

В свежем интервью народный артист России Сергей Маковецкий заявил, что доволен ролью, так как ему изначально было интересно показать героя, которого нет в первоисточнике. Картина была снята по роману Богомолова "Момент истины".

При этом Маковецкий признался, что во время съемок возникали недопонимания. Некоторые актеры безвольно согласны играть любое, что предложат, даже если они не согласны. Это удивляло актера. Сам Маковецкий не раз мог пойти на спор с режиссером и всегда взвешенно подходил к своей работе. К примеру, однажды он отказался играть в российском кино Чикатило, так как чувствовал тяжесть ответственности на себе. По словам Маковецкого, у актера всегда должны быть собственные принципы, которыми он не должен поступиться.

Премьера сериала "Операция "Неман" состоится на РЕН ТВ 7 мая в 19:00 мск.

5 мая 2023, 17:25
Сергей Маковецкий. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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