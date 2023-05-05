"Нам надо в президентки идти": Лазарева* и Вайкуле поделили российский бюджет

Вайкуле и Лазарева знают, на что тратить деньги.

Певица Лайма Вайкуле и признанная иноагентом бывшая юмористка Татьяна Лазарева поговорили по видеосвязи и порассуждали на любимую тему – о России и ее деньгах. Удивительно, что такая тема волнует их больше всего, ведь обе звезды давно не живут в нашей стране.

Звезды решили поделить бюджет страны и помечтали, на что они потратили бы государственные деньги. По словам Лаймы Вайкуле, она строила бы дома и концертные залы.

"Можно было не тратить деньги на разрушения, а тратить деньги на стройки. Там бы бизнес появился бы, работа", – мечтала Лайма Вайкуле.

Татьяна Лазарева* тут же воодушевилась от таких перспектив и заявила, что поддерживает свою боевую подругу.

"Нам надо в президентки идти", – заключила радостная Татьяна Лазарева*.

Подписчики "Дни.ру" не оценили такое предложение двух опальных артисток.

"Изумительные две дуры. Непонятно какая дурее"; "Так и хочется по башке двинуть, чтоб мозги на место встали"; "У них мозгов нет", – написали россияне.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что ведущий Отар Кушанашвили со ссылкой на собственный источник сообщил о прошлом Лаймы Вайкуле. Он заявил, что в прошлом певица якобы была девушкой легкого поведения.

* – признана иноагентом по решению Минюста РФ.