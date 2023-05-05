"Никто не слышал": гроб с телом Зайцева хотят перенести в другое место

Вячеслав Зайцев даже после смерти не может найти упокоения.



Сын Вячеслава Зайцева нарушил последнюю волю отца. Пенсионер желал быть похороненным на Новодевичьем кладбище в центре столицы, однако оказался в дальнем Подмосковье на Щелковском кладбище, пишет телеканал "360".

Несогласие с решением Егора Зайцева еще до момента погребения выразили и его дочь, и многие звезды столицы. Ярче всего о своем недовольстве заявили Никас Сафронов с сыном и Надежда Бабкина.

"Никто не слышал, что он хочет лежать в Щелково", – подметил художник нарушенную волю Вячеслава Зайцева.



Надежда Бабкина даже собирается обратиться к власть имущим, дабы получить разрешение на перезахоронение легенды. Никас Сафронов уже выразил согласие с этой инициативой.

"Несправедливо, что такой великий, знаковый человек для России покоится так далеко", – сказал о Вячеславе Зайцеве художник.

Кроме того, расположение кладбища неудобно еще и для огромного количества поклонников кутюрье, которым придется полдня тратить на то, чтобы возложить цветы к могиле кутюрье.



Надежда Бабкина и Никас Сафронов мечтают перевести покойного на Новодевичье или Ваганьковское кладбище, где измученное скандалами тело модельера найдет, наконец-то, последний приют.

Однако произойти это, считает Никас Сафронов должно после того, как пройдут памятные даты: 9 и 40 дней со дня смерти великого Вячеслава Зайцева.

Напомним, что модельера не стало 30 апреля после желудочного кровотечения. До этого, сообщает портал "Радио 1", Вячеслав Зайцев много лет страдал от болезни Паркинсона.





