"Убивать массово и жестоко": законопроект о бездомных собаках открывает дорогу в ад

Принятие законопроекта может обернуться чудовищным горем.

1 января 2020 года в России был принят закон, запрещающий эвтаназию бездомных животных. Однако после нескольких громких случаев с нападением собак эффективность системы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) была поставлена под сомнение. Недавно в Госдуму внесли законопроект, дающий регионам право самостоятельно принимать решения об усыплении бродячих собак. Многие выступили категорически против инициативы, разрешающей убийство животных.

На просторах Интернета была создана петиция, адресованная председателю Председателю Комитета Госудумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Неравнодушные граждане объяснили: принятие законопроекта может обернуться настоящим кровопролитием в некоторых регионах. "Убивать будут массово и жестоко", – воззвали к разуму народа создатели петиции.

К слову, о нашумевшей инициативе высказалась и Русская православная церковь (РПЦ). Интернет-издание "Подмосковье сегодня" побеседовало со священником Константином Мальцевым, по словам которого РПЦ не одобряет убийство животных. Новый законопроект о бездомных собаках буквально открывает людям дорогу в ад, а ведь проблему можно решить гуманным способом.

"Только один выход – создавать, даже, может быть, за какой-то минимум пожертвований или деньги от муниципальных ресурсов приюты для бездомных собак. Только такой и подобные варианты, других тут нет", – объявил религиозный деятель.

Сейчас каждый может проголосовать против убийства животных. Скорее, пока не поздно. Чтобы не допустить безнаказанного умерщвления собак, подпишите петицию и поделитесь ею с другими.