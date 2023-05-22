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Понедельник 22 мая

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"Умрет не своей смертью": Зеленскому предрекли страшный исход

"Умрет не своей смертью": Зеленскому предрекли страшный исход
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Таролог предсказала президенту Украины Владимиру Зеленскому горькую расплату.

Будущее Владимира Зеленского может быть очень непростым и даже страшным. Таролог Марианна Абравитова предупредила, что 20 мая является для политика роковой датой. При этом дата может сыграть злую шутку в любой год, сообщает Пятый канал.

Таролог объяснила, что в 2019 году Зеленский стал президентом именно 20 мая. С тех пор эта дата становится поворотной для украинского лидера и его страны практически каждый год. В 2022 году Украина потеряла именно в этот день контроль над Мариуполем. В 2023-м году российские войска взяли под контроль еще и Артемовск.

Самое страшное может ждать Владимира Зеленского 20 мая 2024 года, предупредила таролог. Не исключено, что короткая эпоха Зеленского закончится. По ее словам, в этот день украинский политик может лишиться кресла президента, а может даже и умрет.

По словам таролога, все дело в самой личности Владимира Зеленского. Эксперт не исключает, что Зеленский "умрет не своей смертью", так как после того, как Зеленский оставит пост президента, его личность в принципе окажется не нужна мировому сообществу. Он отработает свои функции, и его могут якобы просто ликвидировать как выполнившего свою миссию политика.

22 мая 2023, 15:40
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Яркие будни президента Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Владимир Зеленский с Супругой Еленой и Том Круз. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и премьер Чехии Андрей . Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и премьер Чехии Андрей Бабиш. Фото: president.gov.ua

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