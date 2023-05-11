Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Поклонники Аллы Пугачевой до сих пор обсуждают ее короткий визит в родные палестины из Израиля – на похороны Валентина Юдашкина. И сейчас когда Примадонна снова на Земле Обетованной, появляются все новые подробности.

Раиса Юдашкина, мать кутюрье Валентина Юдашкина, долгое время заведовала отделом готового платья в Доме моды Юдашкина, а после выхода на пенсию уехала жить в Израиль. Перед смертью модельер успел побывать у нее и попрощаться. А уже через месяц страшная новость о смерти сына заставила мать вылететь в Москву.

Пресса писала, что-де поскольку Раисе Петровне 78 лет, то ей самой перемещаться сложно. Поэтому мол, помочь ей вызвалась подруга семьи – 74-летняя Алла Пугачева. Вместе они и прибыли в Россию. Говорили даже, что летели они частным бортом за 9 миллионов рублей и что мать Юдашкина поселилась в замке Примадонны в подмосковной Грязи. Оказалось, что все это – ерунда.

"Они летели обычным регулярным рейсом, – рассказали "Дни.ру" друзья покойного модельера. – В бизнес-классе, но не частным боротом. Причем о том, что обе полетят, предварительно не договаривались – они встретились уже в самолете, случайно. И уж конечно, Раиса Петровна не жила у Пугачевой – у нее есть и в Москве квартира, и вдова Юдашкина не позволила бы свекрови жить у чужих людей. Так что Пугачева вообще ни при чем",

Напомним, в 2016 году у Валентина Юдашкина было обнаружено онкологическое заболевание — рак почки. Оно стало причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, причем они распространились очень быстро, в течение года. А после перенесенной операции на голове в 2021 году у модельера развился острый остеомиелит, который изматывал его болями. Знаменитому модельеру стало резко хуже в середине апреля. За пару недель до смерти у гуру моды выявили анемию и он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Последние два дня модельер уже не приходил в сознание. Его не стало 2 мая на 60-м году жизни.