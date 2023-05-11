Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Четверг 11 мая

17:37Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина 17:00Уже совсем большой: Собчак поделилась редким видео с сыном 16:20Сорвавшая диету Муцениеце налегла на сладости 16:00Нетребко предстала перед публикой в необычном виде 15:40В Смоленской области перехватили полтонны кокаина 15:20Леонид Агутин объявил об отъезде за границу 15:00В Новокузнецке произошла смертельная авария с участием мотоцикла и машины ДПС 14:40Эксперт раскрыл секрет молодости 71-летней Аллегровой 14:20После Блиновской и Лерчек ФНС пришла с проверкой к Алсу 14:00Раскрытая Седоковой солистка "ВИА Гры" ответила после инцидента с Витасом 13:40Ксения Бородина рассказала о романе с иностранцем 13:20Родион Газманов показал фанатам детское фото 13:00Блогер Vikki стала конкурентом певицы Доры 12:40Лева из "Би-2" оскорбил своих российских поклонников 12:20Похудевшая Дарья Мороз удивила россиян новым образом 12:00Бородина встала на сторону высмеянной в Сети Высоцкой 11:40"Какое счастье": Меладзе трогательно обратился к брату в особый день 11:20Шахназаров заявил о желании Пугачевой вернуться в Россию 11:00"Лена ни в чем не виновата": Отец задержанной Блиновской спихнул на ее мужа махинации с деньгами 10:40Кормухина рассказала об опасности для SHAMAN со стороны его поклонников 10:20Асмус трогательно обратилась к коллеге 10:00Ротару, Брежнева, Лобода: почему беглые звезды не могут избавиться от недвижимости 09:40"Что с вами?": Сильно исхудавшая Андрейченко напугала фанатов 09:20Собаки загрызли мужчину в Иркутской области 09:00Поргина попала в больницу с травмой головы 08:40В Красноярске пятеро погибли после падения в машины в пруд 08:20Как шашлыки на майских праздниках могут обернуться проблемами с законом 08:00Застройщики просят освободить от налога 06:10Терпела измены, потеряла ребенка, увела мужа у другой: путь к счастью Оксаны Пушкиной 04:18Невролог назвал главную причину головной боли 02:22В столичных ЖК сохраняются скидки до 40% 00:01"Новый мир внес свои коррективы": почему растет популярность эзотерики 21:40"За мной следили": Тарасов пожаловался на журналистов 21:20"Боль от чудовищного горя": близкие актера "Убойной силы" оплакивают его уход 20:58"Невероятно трогательно": Навка похвасталась успехами юной дочери 20:44Буланова рассказала о встрече с ранеными бойцами 19:38"Вписывается в любой стиль": зачем белая футболка каждой женщине 18:00Проигравшая Костюшкину 500 тыс. певица Монеточка* снова идет под суд 17:40Гадалка высказалась о личной жизни Бондарчука 17:20Перевозка детей в авто: что нужно знать родителям 17:00Стилист оценила наряды Королевой и Тарзана 16:40Гузеева покинула Россию и вышла на связь из Грузии 16:20Утяшева назвала необычную пользу от физических нагрузок 16:00Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон 15:40Семенович вспомнила про две травмы головы в детстве 15:20Актера Назарова раскритиковали за слова о Дне Победы 15:00Российский артист Михайлов оказался под пулями в Донбассе 14:40"Скатертью дорога!": Вернувшуюся израильтянку Пугачеву погнали из России 14:20Алина Кабаева выступила с важным обращением к нации 14:00Мечтающий о крепком сне житель Санкт-Петербурга отравился мухоморами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина
71

Поклонники Аллы Пугачевой до сих пор обсуждают ее короткий визит в родные палестины из Израиля – на похороны Валентина Юдашкина. И сейчас когда Примадонна снова на Земле Обетованной, появляются все новые подробности.

Раиса Юдашкина, мать кутюрье Валентина Юдашкина, долгое время заведовала отделом готового платья в Доме моды Юдашкина, а после выхода на пенсию уехала жить в Израиль. Перед смертью модельер успел побывать у нее и попрощаться. А уже через месяц страшная новость о смерти сына заставила мать вылететь в Москву.

Пресса писала, что-де поскольку Раисе Петровне 78 лет, то ей самой перемещаться сложно. Поэтому мол, помочь ей вызвалась подруга семьи – 74-летняя Алла Пугачева. Вместе они и прибыли в Россию. Говорили даже, что летели они частным бортом за 9 миллионов рублей и что мать Юдашкина поселилась в замке Примадонны в подмосковной Грязи. Оказалось, что все это – ерунда.

"Они летели обычным регулярным рейсом, – рассказали "Дни.ру" друзья покойного модельера. – В бизнес-классе, но не частным боротом. Причем о том, что обе полетят, предварительно не договаривались – они встретились уже в самолете, случайно. И уж конечно, Раиса Петровна не жила у Пугачевой – у нее есть и в Москве квартира, и вдова Юдашкина не позволила бы свекрови жить у чужих людей. Так что Пугачева вообще ни при чем",

Напомним, в 2016 году у Валентина Юдашкина было обнаружено онкологическое заболевание — рак почки. Оно стало причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, причем они распространились очень быстро, в течение года. А после перенесенной операции на голове в 2021 году у модельера развился острый остеомиелит, который изматывал его болями. Знаменитому модельеру стало резко хуже в середине апреля. За пару недель до смерти у гуру моды выявили анемию и он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Последние два дня модельер уже не приходил в сознание. Его не стало 2 мая на 60-м году жизни.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

11 мая 2023, 17:37
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Превратился в сухонького старичка: истерзанного раком Юдашкина водит за руку красавица-жена

С Жасмин. Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
С Бедросом и Филиппом Киркоровыми. Фото: Дни.ру

По теме

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина
Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

С Южного речного вокзала можно отправиться в круизы в 30 крупных городов России – Собянин

С Южного речного вокзала можно отправиться в круизы в 30 крупных городов России – Собянин
С момента открытия вокзал посетили более 22 тысяч человек. Южный речной вокзал стал новой точкой притяжения в Москве.

Собянин: На Лужнецкой набережной появится новое общественное пространство

Собянин: На Лужнецкой набережной появится новое общественное пространство
Единый маршрут для бега и прогулок протянется на три километра. На территории бывшего завода "Союз" возводится большой многофункциональный комплекс.

Как шашлыки на майских праздниках могут обернуться проблемами с законом

Как шашлыки на майских праздниках могут обернуться проблемами с законом
Праздник может быть испорчен, если не знать закон. Майские праздники для многих россиян не только отличный повод отдохнуть и набраться сил, но и головная боль в виде буйных соседей по даче, которые притаскивают к себе на шашлыки шумные и не всегда адекватные компании по 20 человек.

"Новый мир внес свои коррективы": почему растет популярность эзотерики

"Новый мир внес свои коррективы": почему растет популярность эзотерики
Мнение психолога. Казалось бы, с развитием высоких технологий, интерес людей к мистическим явлениям должен был снизиться.

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы
В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) строятся школы, детские сады и объекты здравоохранения. С начала 2023 года построен детский сад в поселении Рязановское, школа и дошкольное учреждение в поселении Сосенское и детсад в поселении Мосрентген.

Выбор читателей

09/05Втр"Тревожный звоночек": психолог прокомментировала фото Костомарова из больницы 10/05СрдПугачевой стало дурно на могиле бывшего мужа 10/05СрдТолько по решению суда: тело покойного Зайцева не дают перезахоронить по закону 10/05СрдСтилист оценила наряды Королевой и Тарзана 10/05СрдАлина Кабаева выступила с важным обращением к нации 10/05СрдВероятность развода Собчак и Богомолова обсуждают в Сети