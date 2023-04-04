Василий Теплый: что нельзя делать 4 апреля

Приметы и традиции.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

4 апреля на Руси отмечали народный праздник Василий Теплый, а православные вспоминали христианского богослова Василия Анкирского. Святой получил свое прозвище, потому что случил епископом в Анкире (ныне Анкара), его жите относится к рубежу третьего и четвертого веков.

В годы правления императора Юлиана Отступника священнослужитель боролся с язычеством, пытаясь помешать распространению ереси. За это его обвинили в неподчинении верховному правителю и подвергли пыткам. Однако мученик не отказался от веры и принял смерть.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 4 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

В день памяти Василия Анкирского нельзя было убирать дом и выносить мусор за порог. Считалось, что так можно вынести счастье из семьи. Также запрещалось заниматься стиркой. Через высыхающее белье, согласно народному поверью, в дом могла проникнуть нечистая сила. Кроме того, 4 апреля на Руси не принято было заниматься ремонтом, ибо стук молотка мог привлечь беду.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На Василия Теплого была традиция печь калачи. Они символизировали Солнце, поэтому любой гость, вкусивший угощение, должен был получить частичку тепла от хозяев. Коме того, 4 апреля наши предки гадали на картах. А по Солнцу они определяли погоду на лето. Если небесное светило одиноко висело в безоблачном небе, значит быть засухе.