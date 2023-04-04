Почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин?

Эксперты рассказали, как мужчинам продлить жизнь на 10 лет.

По данным Росстата женщины в среднем доживают до 77,8 лет, в то время как мужчины уходят из жизни уже в 67,6 лет. Колоссальная разница в 10 лет обусловлена рядом причин. Однако, продлить жизнь мужчинам можно, придерживаясь всего нескольких советов.

Доктора нередко говорят о том, что мужчины приходят к врачу слишком поздно. Главная причина — социальные установки о том, что посещение врача не мужское занятие. То же самое и с приемом лекарств. Женщины постоянно контролируют мужчин, чтобы те не пропускали важный прием лекарства. Вывод первый — мужчинам нужно ответственнее подходить к своему здоровью.

Нельзя не отметить и образ жизни. Мужчины в России чаще курят, злоупотребляют крепкими напитками, отказываются от спорта и здоровой еды. Мужчины рискуют и, к сожалению, проигрывают в битве за здоровье. Поэтому мужчинам следует как можно раньше изменить свой образ жизни.

Кроме всего прочего на мужчинах лежит неподъемный груз ответственности, зачастую не обоснованный реальностью. Так, установка "мужчина — это кормилец" заставляет мужчин чаще впадать в депрессию. Число мужских самоубийств превышает женские в шесть раз. Мужчинам необходимо более экологично распределять гендерные роли, в котором потеря работы не станет причиной для потери смысла жизни.