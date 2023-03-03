Город помнит своих спасителей: во Ржеве отмечают 80-летие освобождения от фашистов

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым
"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой
Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом
"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук
партнеры
Пятница
3 марта
Лента новостей
13:40
Загремевший в реанимацию немощный Михалков заявил о крахе России: Решающее время
13:20
"Бедный": Переплюнувший Панина бомж Милохин вздернул кровавый причиндал между ног
13:00
Ноги уже не держат: зависимый от бутылки Газманов склонился к стакану
12:40
Страшная реальность без фотошопа: народ крестится от опухшего вида стареющей Кудрявцевой
12:20
"Ай да булочка!": 42-летняя Равшана Куркова снова стала мамой
12:00
"Переживал и волновался": Ярмольник сообщил об уходе Фоменко
11:40
В одном котле варятся: облученная в Чернобыле Пугачева и Хаматова сплелись как змеи
11:20
Аж волосы дыбом: Бросившая мужа Орбакайте отдалась толпе мужиков под камерами
11:00
Центробанк озвучил судьбу ипотеки в России на 2023 год
10:40
Домов и квартир на сотни миллионов: произведена опись имущества лежащего в коме Костомарова
10:20
"Что ж глумиться над русским народом": Розенбаум оторопел от выходки Воробей
10:00
Черные стены, гнилой забор: Что таит в себе заброшенная хата на краю Беловежской пущи
09:40
"Нет слов": Опустившегося на самое дно SHAMANа затоптали ногами
09:20
"Публичный дом": всплыла страшная правда жизни потратившей миллионы Гузеевой
09:00
"Встречались": умолчавшая о романе с Лепсом Барановская выставила бывшего самодуром
08:40
"Массовое отравление": экстрасенс предупредила человечество об опасности
08:20
Терапевт объяснила зависимость солнечного света и эпидемии ОРВИ
08:00
ТОП-5 самых популярных туристических направлений на 8 марта
06:08
Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
04:21
Почти треть квартир в Москве дешевле 10 млн
02:10
Доступный бизнес-класс у столичного метро
00:01
Народный праздник Овсянки: традиции 3 марта
22:20
На юго-востоке Москвы парень облил бензином и поджег знакомого
22:00
"Пусть порадуются": замеченная с горбом Пугачева сделала заявление об ограблении дворца
21:00
"Это какой-то дурацкий секс": брошенку Муцениеце поймали на съемках эротики
20:40
Раскрыты подробности состояния ведущей Вербицкой после аварии с грузовиком
20:00
Клава Кока заняла место Гузеевой в "Давай поженимся": Уже давно
19:40
"Я Настю боюсь": накативший на публике Шура прошелся по Волочковой
19:20
Окровавленного Шуру обнаружили в луже мочи: Не мылся неделю
19:00
"На месте Порошиной может оказаться любая": стало известно о похождениях бросившего семью Бойко
18:40
Мы его потеряли: уход 66-летнего Шифрина стал потрясением для друзей
18:20
Разбилась: Мчавшую на больших скоростях жену Тарасова расплющило в жестокой аварии
18:00
Показавший украинский флаг Нагиев довел Лепса до истерики: Личное дело
17:40
Долина отказалась от премий и наград: Продолжаю заниматься своим делом
17:20
Пушистый доктор: как кошки исцеляют своих хозяев от серьезных болезней
17:00
Вышвырнутая с пузом любовница Виторгана смоталась из дома
16:40
"Тяжело": Объявлено об уходе скрывавшего страшную болезнь Жукова в самом расцвете лет
16:20
Больше не вместе: Изведенная Варум вышвырнула вон пойманного на грязной измене Агутина
16:00
"Чтобы у всех так стояло!": Волочкова опробовала достоинство вошедшего внутрь Джигурды
15:40
"Придется вызывать полицию": охмуривший Лорак жених показал истинное лицо
15:21
ДЦП, аутизм, синдром Дауна: как российские дети попадают в "Пыточную"
15:20
"Галкин* убьет!": оборзевший Шура рассказал о сексе с Аллой Пугачевой
15:00
Раздутое лицо и трещины под глазами: Олег Газманов зависим от бутылки
14:40
Невероятная аура романтики: самые необычные ЗАГСы мира
14:20
Все кончено: Заворотнюк отмучилась на глазах у врачей
14:00
"Дорогой": Приласкавшая российского бизнесмена Орбакайте ушла от мужа
13:40
SHAMAN перекрыл кислород выскочке из мира шоу-бизнеса: Не щадит
13:20
Старичок еще может! Родившая жена Николаева предъявила долгожданную малышку
13:00
Толпа народа и цветы: В Москве состоялось прощание с ушедшей в иной мир Стриженовой
12:40
Против Пугачевой поднялась израильская мафия: Нападение было тщательно спланировано
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мрамор и тонны цветов: как выглядит место упокоения ушедшей Стриженовой
Цымбалюк-Романовская после родов разделась на камеру: Красавица
Проклятый рак: заявлено о похоронах Вайкуле в Израиле
Толпа народа и цветы: В Москве состоялось прощание с ушедшей в иной мир Стриженовой
Старичок еще может! Родившая жена Николаева предъявила долгожданную малышку
Без трусов: потерявшая стыд Бузова помочилась при всем честном народе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Город помнит своих спасителей: во Ржеве отмечают 80-летие освобождения от фашистов

Город помнит своих спасителей: во Ржеве отмечают 80-летие освобождения от фашистов

3 марта для жителей Ржева – особый день. 80 лет назад Красная армия освободила город от немецко-фашистских захватчиков. А спустя пару суток они отступили и с Ржевско-Вяземского выступа, который занимали с 1941 г. Долгое время многочисленные сражения за город не рассматривали как единую битву, всё изменилось после выходом фильма Евгения Пригожина "Ржев".
прочитано 40 раз

Уход фашистов с Ржевско-Вяземского выступа ликвидировал угроза наступления на Москву. Таким образом была завершена Ржевская битва, или как ее еще называют – Ржевская мясорубка, длившаяся с января 1942 года и ставшая одной из самых кровопролитных битв периода Великой Отечественной войны.

ПО ТЕМЕ

Поисковики из Тверской области, ставшей местом действия фильма "Ржев" Пригожина, рассказали о новой находке

Судьбы фронтовиков: Гайдай снимал комедии, по повести Кондратьева снята военная драма "Ржев" Евгения Пригожина

В официальной науке до 90-х годов вообще не было такого понятия как Ржевская битва. Но не из-за особой секретности: просто о неудачах этого сражения предпочитали не вспоминать. Кроме того, советские историки рассматривали ее не как одну битву, а как несколько военных операций. Однако сегодня эксперты сходятся во мнении, что Ржевская битва сыграла ключевую роль в достижении перелома в Великой Отечественной войне, хотя и высокой ценой. Общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 млн человек. Но именно на Ржевско-Вяземский плацдарм были стянуты отборные части немецкой армии, которые вместо удара по столице были вынуждены постоянно сдерживать натиск Красной армии, неся потери и тратя резервы. Это выматывало противника и предрешило его разгром под Сталинградом.

"Примеров массового героизма со стороны советских солдат на Ржевско-Вяземском выступе множество. В шести километрах от города есть деревня Полунино. Жестокие сражения продолжались там три недели, атаки были по несколько раз в день, одна за другой. Поражает жертвенность солдат, которые шли в бой, понимая, что погибнут. Немецкие пулеметы стояли на высоте, а у наших бойцов был приказ идти в атаку, но для этого нужно было перебегать под прицелами из леса по открытому полю…", – рассказывает главный научный сотрудник Тверского государственного объединенного музея, кандидат исторических наук Светлана Герасимова.

Сам Ржев в ходе боев был полностью разрушен, как и стерты с лица земли многие населенные пункты Тверской области. Если до войны в городе проживало 57 тысяч человек, то в 1943-ем советские солдаты вошли в практически пустые руины – там оставалось не больше пары сотен жителей.

Из исторических документов также можно узнать, как враг поступал с местным населением: "Покровская старообрядческая церковь – одно из немногих сооружений, которое уцелело во время оккупации города. Уходя из Ржева, 28 февраля фашисты согнали сюда все оставшееся в живых население – это всего 248 человек – и заминировали здание. Двое суток, умирая от голода и холода, люди находились здесь буквально в ожидании собственной смерти и лишь на третий день, когда в город зашли советские войска, саперы достали взрывчатку из подвала, разминировали здание и освободили людей".

Сегодня в Тверской области поисковики продолжают находить останки павших солдат и офицеров. Их находки отправляются в музеи, посвященные тем событиям. В регионе их множество. Один из наиболее известных был открыт совсем недавно – в 2020 году. Это павильон в составе Ржевского мемориала Советскому солдату. Там под стеклянным полом, можно увидеть поднятые с мест боев оружие, каски, гильзы, гранаты и солдатский противогаз, пробитый десятком пуль.

Кадр из фильма "Ржев"

Героизм солдат, погибших в Ржевской мясорубке, увековечен и в искусстве. Именно о тех события писал в своем знаменитом стихотворении "Я убит подо Ржевом" Александр Твардовский. А потом воцарилось молчание касательно тех боев, которое в 2019г. нарушили кинематографисты – они сняли фильм "Ржев", повествующий об обороне ныне не существующей деревни Овсянниково. Это экранизация повести Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Съемки военной драмы были инициированы предпринимателем Евгением Пригожиным, который тем самым решил почтить память своего деда Евгения Ильича и миллионов советских солдат.

Кстати, писатель-фронтовик и Евгений Ильич Пригожин оба были участниками Ржевской битвы, знали друг друга лично и после войны вели долгую переписку, которая и вылилась в повесть. Пригожин-старший на страницах стал одним из главных героев – ротным, который отводит солдат от деревни, но получает приказ вернуться и отстоять ее любой ценой. В своем произведении писатель показал судьбы простых людей разных профессий и возраста, которые оказались в котле войны. По ходу сюжета они сталкиваются с непростым выбором в разных жизненных ситуациях. Фильм "Ржев" стал очень бережной экранизацией написанного. Картина получилась жёсткой, но достоверной, что сразу оценили зрители. К тому же она оказалась первым российским художественным фильмом, посвящённым сражениям за город воинской славы.

Сегодня в честь знаменательной даты во Ржеве намечена масштабная праздничная программа. Она начнется с церемонии возложения цветов к мемориалу. Также ожидается прохождение войск местного гарнизона, интерактивная программа "Победный март" с участием духового оркестра и патриотическая акция с развертыванием копии знамени Победы.

Источник: портал "Русский мир"
Автор: 3 марта 2023, 13:37

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"На месте Порошиной может оказаться любая": стало известно о похождениях бросившего семью Бойко

Экранный партнер Марии Порошиной оказался близким человеком и в жизни
Шоу-бизнес

Окровавленного Шуру обнаружили в луже мочи: Не мылся неделю

Выпивший лишнего певец Шура публично оконфузился
Шоу-бизнес

Без трусов: потерявшая стыд Бузова помочилась при всем честном народе

Рядом с Бузовой был мужчина
Шоу-бизнес

Развод? Загулявшая жена Петросяна без оглядки рванула из дома с манатками

Жена Петросяна решилась

Гороскоп

Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты
Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023 года

Здоровье

Терапевт объяснила зависимость солнечного света и эпидемии ОРВИ
Правильное питание в пост: 5 главных принципов
Варикоз: как победить болезнь и улучшить качество жизни
Как жизнь в мегаполисе может навредить здоровью человека: объяснил эксперт

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+