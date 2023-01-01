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Общество
Почему супруги скандалят в новогоднюю ночь: безумные истории от врача и полицейского

Почему супруги скандалят в новогоднюю ночь: безумные истории от врача и полицейского

Если в новогоднюю ночь между супругами произошла ссора, важно понять почему и быстро разрешить ситуацию, чтобы светлый праздник был действительно светлым и началом чего-нибудь нового.
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Новогодняя ночь – особенное время для многих. Семьи собираются за праздничным столом и весело проводят время. Однако в некоторых домах начало Нового года омрачается ссорами и скандалами. Могут случится инциденты, после которых требуется помощь медиков, правоохранителей или спасателей.

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Сотрудник одной из подмосковных скорых Олег Белов рассказал, что в ночь с 31 декабря на 1 января учащаются случаи бытового насилия. Как правило, рукоприкладством занимаются супруги, которые находятся на грани развода. Например, однажды, по словам медика, жена ударила мужа бутылкой, из-за чего тот потерял сознание. На глазах у сотрудников скорой женщина плакала и извинялась перед супругом, но успела и пригрозить ему: "Больше меня не зли".

Глава Профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин поведал похожую историю, однако отличается она концовкой. По его словам, во время застолья муж стал избивать жену. На это смотрели их дети. Соседи, которые услышали шум, вызвали полицию. Когда правоохранители приехали, женщина заступилась за супруга и пообещала, что тот больше не будет так себя вести. Вскоре полицейские вернулись забирать труп.

Пашкин объяснил, что человек, находящийся в браке, часто вымещает зло на второй половинке из-за нелюбимой работы, отсутствия цели в жизни или чего-то еще. Мол, в своих бедах он начинает винить другого. Алкогольное опьянение усиливает эмоции и лишает человека здравомыслия.

Семейных психолог Светлана Бояринова отмечает: люди, которые приняли некоторое количество алкоголя, вовсе не становятся другими. Мол, они лишь проявляют свое нутро, которое больше не скрывают какие-то запреты, зажимы, тормоза. Конфликты в семье происходят, как правило, из-за предрасположенности супругов к насилию.

Также психолог говорит: не стоит ожидать от Нового года перемен. Ничего магического в этом празднике нет. Это лишь смена дат. Важно самому прикладывать усилия к тому, чтобы завтра жить лучше, чем вчера.

Фото: Andreas Isenegger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 1 января 2023, 08:12 Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

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