День памяти Пимена Великого: что нельзя делать 9 сентября 2022

9 сентября христиане чтят память Преподобного Пимена Великого.

ИСТОРИЯ

Святой Пимен почитается христианами в лике преподобных. Он родился около 340 года и жил в Египте. В молодости Пимен вместе с двумя братьями отправился в монастырь. Они приняли обет и начали вести аскетический образ жизни, практически не выходя из своих келий.

Однажды к сыновьям пришла их мать, но даже тогда они отказались выходить из монастырей, а Пимен обещал матери, что она увидит своих сыновей в следующей жизни, если достойно пронесет свое горе разлуки.

Монах всегда призывал окружающих соблюдать три правила: бояться Бога, постоянно молиться и совершать добрые дела. Считается. что Пимен Великий прожил до 110 лет, уйдя из жизни около 450 года.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

В День памяти Преподобного Пимена Великого нельзя подбирать что-либо на перекрестке – там вещи могут вобрать в себя негативную энергию. И от покупок лучше тоже отказаться – новые вещи счастья не принесут. Кроме того, 9 сентября тесно связано с рябиной, поэтому в этот день наши предки не рубили дерево рябины, потому что боялись навлечь на себя беду. Они также отказывались свататься – невеста могла отказать.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Славяне 9 сентября собирали рябину. Считалось доброй традицией поделиться угощением с птицами. Вообще рябина у наших предков была символом плодородия, поэтому из веток плели украшения, а деревья высаживали около дома. Существовала даже примета: если ягод на рябине не осталось – жди теплой зимы. Кроме того, на Пимена Великого христиане ждали грома, который символизировал начала бабьего лета.