Евгений Пригожин объяснил, кто в первую очередь должен быть подвергнут частичной мобилизации

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в рамках проводимой СВО во всех регионах. О том, кто в первую очередь должен подлежать призыву, журналистам "Дни.ру" рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.

"В первую очередь, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны — военнослужащие по контракту, уволенные в запас. Особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля. А также представители государственных структур и силовых ведомств. В этом я не могу не согласиться с Рамзаном Кадыровым", — цитирует предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен добавил, что в последнюю очередь нужно мобилизовать тех россиян, которые никогда не держали в руках оружие и даже те, кто на срочной службе "отстрелял по три патрона". Он отметил, что в целом призыву не должны подлежать граждане, имеющие стратегически важные профессии, например, IT-специалисты.