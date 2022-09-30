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Общество
"Осужденных использовать в боевых действиях необходимо аккуратно": Пригожин высказался об инициативе чиновников Башкирии

"Осужденных использовать в боевых действиях необходимо аккуратно": Пригожин высказался об инициативе чиновников Башкирии

Бизнесмен Евгений Пригожин предостерег парламент Башкирии от непродуманного подключения заключенных к участию к специальной военной операции. По его мнению, подобные вопросы должны решаться исключительно на федеральном уровне.
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"Если среди башкирских парламентариев есть те, кто отсидел лет 10-20 и знает специфику тюремной жизни, то это очень помогло бы в решении подобных вопросов. Осужденных использовать в боевых действиях необходимо очень аккуратно. Боюсь, что данный закон закосит их под одну гребенку", – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

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Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы заключенные заменили тех, кто должен был попасть под частичную мобилизацию по закону. В особенности, когда речь идет о попытке чиновников "отсидеться" в стороне при проведении СВО.

"Насколько мне известно, такая ситуация сейчас повсеместно. Большинство чиновников и членов их семей ищут все новых и новых кандидатов для мобилизации, чтобы самим остаться в теплой привычной атмосфере – курорты, яхты, рестораны", – подытожил бизнесмен.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным с 21 сентября. В рамках мобилизационных мероприятий планируется укомплектовать военные формирования из 300 тысяч мобилизованных россиян. В этой ситуации парламент Башкирии внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предполагает позволить осужденным участвовать в СВО. При этом один день участия в военных действиях депутаты предлагают приравнять к 10 суткам пребывания в местах лишения свободы.

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Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Автор: 30 сентября 2022, 12:46 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

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