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Приехал проститься с Героем России: Евгений Пригожин был на похоронах Алексея Нагина

Приехал проститься с Героем России: Евгений Пригожин был на похоронах Алексея Нагина

В Триумфальном зале известного волгоградского музея-панорамы "Сталинградская битва" прошли траурные мероприятия по Алексею Нагину, который погиб в Донбассе 20 сентября и был посмертно удостоен звания Героя России.
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Среди прочих собравшихся был замечен петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который предположительно специально прибыл в Волгоград, чтобы проститься с павшим героем, которого знал лично. Они вместе работали над фильмом "Лучшие в аду".

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Ранее в комментарии для СМИ Пригожин чрезвычайно высоко оценил заслуги Алексея Нагина.

"Алексей Нагин – выдающийся командир, тактик и стратег, который не стеснялся с автоматом в руках сходить в бой, чтобы, как и прежде, побыть на месте командира штурмовых групп. Если бы каждый командир, каждый руководитель периодически залезал в окоп, брал в руки автомат или просто почаще общался с народом, то Россия была бы по-настоящему великой", – заявил Пригожин изданию V1.

В ходе траурных церемоний Пригожин пообщался с родителями погибшего героя Галиной и Юрием:

"Он был слишком отважным", – посетовал бизнесмен в разговоре с ними.

Алексей Нагин погиб в Донбассе в ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации на Украине. По данным СМИ, кроме золотой звезды Героя России он был удостоен особой награды – платиновой звезды Героя "ЧВК Вагнера". Ранее о награждении подобным знаком отличия не сообщалось.

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Кадр: youtube.com
Автор: 24 сентября 2022, 14:06

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