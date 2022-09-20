"Мы не остановимся никогда": поисковики поднимают останки в местах, про которые рассказывает драма "Ржев" Евгения Пригожина

Актер Пускепалис разбился в ДТП Чурикова не может ходить Игры Сонник

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл "серую" схему Пугачевой и Галкина
партнеры
Вторник
20 сентября
Лента новостей
16:18
Только живи: потерявшую богатого кормильца вдову Этуша спасают от голодной смерти чужие люди
16:00
"Нет моральных обязательств": Пугачева получила пощечину за измену
15:59
"Опыт спасает": звезда Comedy Woman высказалась о возвращении проекта
14:55
Народ в шоке! Оставшуюся не у дел Доронину растоптали
14:46
"Вызовите скорую": бьющаяся в конвульсиях после женитьбы Прилучного Муцениеце слетела с катушек
14:11
Жительница Челябинска зарезала сына-алкоголика
13:58
Юбилейный фестиваль "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли страны
13:57
Вся белая: после информации о разводе молодую жену Петросяна нашли в реке
13:54
Срочно! Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП
13:47
В Подмосковье поймали наживающихся на пенсионерах онлайн-мошенников
13:42
"Больно!": еле передвигающуюся звезду "Дома-2" срочно доставили на операцию
13:11
"С худой овцы хоть шерсти клок": брошенная мужем Пугачева собралась петь в Белоруссии
12:57
"Форма глупости": родившую второго ребенка от изменника Нюшу подняли на смех
12:05
Почему элитные квартиры в Москве дорожают
12:00
Много чести: Пугачева перестала общаться с зазвездившимся SHAMANом
11:26
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
11:11
"Подкладывает себя подо все, что движется": отрастившая жир Семенович пытается заработать
10:39
Скончалась звезда сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" Владимир Шинов
10:35
Затянем пояса потуже: продюсер обнародовал точную сумму упавших гонораров жены иноагента Пугачевой
10:16
"Тетка с круглым животом": продающая курс похудения Королева попалась с горой пирожных
10:05
Спрос на аренду квартир в Москве и Подмосковье вырос на 30%
09:32
"Ничтожество": Поплавская спустила бездарную Бузову с небес на землю
09:13
Еще один уголовник: супружница Ефремова впустила в дом чужого мужика
08:38
"Никому не нужна больше в России": полюбившую козла Пугачеву назвали никем
05:59
"Новая великая эпоха": тайный код Рериха для спасения человечества
04:24
"Волосы дыбом": трясущую деньги с народа Бородину выдрали как сидорову козу
02:13
Петросян похвастался особенностями маленького сына: Творец растет
00:05
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 20 сентября
23:37
"Русские своих не бросают": памятник Сергею Бодрову хотят установить в Петербурге
22:07
"Повышает риск аварии": названа роковая ошибка автовладельцев
22:04
"Демарш Пугачевой": лизнувшей предателя певице влепили "черную метку"
21:21
"Начал орать, унижать": к Пореченкову заявилась внебрачная дочь
20:28
"Отпусти пьяную": Перекроенная хирургами Цыганова буянит с голым задом
19:58
Ураган и штормовое предупреждение: как пережить стихийное бедствие
19:30
Ковальчук подает на развод? Сбежавший в командировку Чумаков кувыркался в постели с Долиной
19:19
Грозила пальчиком: стали известны странные слова Пугачевой у гроба Горбачева
18:54
Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры
18:28
Пугачевой крышка: охамевшую жену иноагента списали со счетов
17:37
14-летней правнучке Гурченко светит детский дом: Асоциальный образ жизни
16:40
"Будут годы изгнания": Рискованный шаг Пугачевой всполошил всю страну
15:48
"Смотрит из гроба": отпетую за упокой Поргину трудно узнать
14:59
Как на помойке: брошенная Литвиновой престарелая мать погрязла в горах хлама
14:39
"Великая певица": униженная Долиной Валя Карнавал удостоена высокой награды
14:07
Зависть или расчет: Орбакайте поздравила детей Пугачевой на отвали
14:06
"Настоящая хайпожорка": раскрыт главный талант выскочки Бузовой
13:58
"Был в шоковом состоянии": всплыла страшная правда о смерти изрезанного осколками Панина
13:50
"В сауне все видела": женатый Ургант внезапно угодил в грязный гей-скандал
13:47
Брошенная Костенко взвыла после слухов об изменах Тарасова
13:46
Иван Ургант пошел по стопам Максима Галкина*
13:38
"Напустила лужу": дочь Рождественского напраздновалась до собачьего визга
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Не получалось: жаждущий бессмертия бросил бесплодную Арнтгольц после года попыток
Ковальчук подает на развод? Сбежавший в командировку Чумаков кувыркался в постели с Долиной
Михайлово чудо: что нельзя делать в народный праздник 19 сентября
"Говорят на разных языках": Погребняк высказалась о поддержке Пугачевой мужа-иноагента
"Ленивое" варенье от Ларисы Гузеевой: Яблочные прелести
Зависть или расчет: Орбакайте поздравила детей Пугачевой на отвали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
"Мы не остановимся никогда": поисковики поднимают останки в местах, про которые рассказывает драма "Ржев" Евгения Пригожина

"Мы не остановимся никогда": поисковики поднимают останки в местах, про которые рассказывает драма "Ржев" Евгения Пригожина

В Тверской области завершается международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт". Этой осенью российские поисковики и их коллеги из соседних государств нашли около двухсот красноармейцев, павших во время Великой Отечественной.
прочитано 128 раз

Экспедиция проходит каждый год, в этом сентябре раскопки ведутся в трёх районах Тверской области — Ржевском, Бельском и Зубцовском. Сюда приехали более 600 поисковиков со всей России и ближайших государств, чтобы вырвать из забвения хотя бы часть павших здесь красноармейцев. За шесть лет работы участников экспедиции "Ржев. Калининский фронт", как подсчитали в Российском военно-историческом обществе, найдены останки 2456 советских бойцов и командиров, 119 из них удалось опознать. К середине сентября в Ржевском районе были подняты 170 бойцов Красной армии и один немецкий солдат. 12 имён уже удалось установить, благодаря подписанным личным вещам вроде ложек, красноармейских книжек или котелков.

ПО ТЕМЕ

Фестиваль "Кино на Волге" завершится показом военной драмы Евгения Пригожина "Ржев"

Страна должна знать героев: "Ржев" Евгения Пригожина рассказал лишь о малой части фронтовиков, отдавших жизнь за Родину

Многие останки находят на глубине всего одного штыка лопаты, но встречаются и очень глубокие раскопы. Один из поисковиков рассказал, что несколько лет назад им пришлось вырыть яму глубиной более семи метров. Далеко не все кости удаётся опознать, 80 лет в сырой земле способен перенести не каждый солдатский медальон. То же самое касается и бумаги внутри капсул. Современные поисковые отряды для чтения записок тех времён используют современную технику, что даёт возможность прочитать полуистлевший рукописный текст записки.

"Мы не остановимся никогда, – отметил заместитель руководителя международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" Алексей Шинкарев. – До последнего, как бы то ни было, мы будем продолжать искать павших бойцов. Ржевская битва это одна из самых закрытых и кровавых историй, которая только-только начинает открываться. И работы на тверской земле хватит и нашим внукам, и нашим правнукам".

Фильм "Ржев". Источник: vokrug.tv

Действительно, на этой земле погибло огромное количество красноармейцев, но о них практически не рассказывали ни в кино, ни в литературе. Только благодаря усилиям петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, в 2019 году вышел художественный фильм "Ржев", посвящённый страшным событиям, получившим название "ржевская мясорубка". Почти 15 месяцев советские войска то атаковали, то отступали, не давая фашистам выдвинуться на помощь под Сталинград. Кино основано на повести фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Автор сам участвовал в боях местного значения подо Ржевом, и поклялся рассказывать в своих произведениях правду, поэтому часть персонажей на страницах оказались реальными красноармейцами. Один из них – ротный Евгений Пригожин, дед инициатора съёмок. В кино перед офицером стояла очень непростая дилемма: нарушить приказ или положить всех своих людей. Честный и мощный фильм стал ярчайшей военной картиной современности. Здесь нет многочисленных аттракционов компьютерных спецэффектов, приятной глазу любовной линии или очеловеченных фашистов. Авторы "Ржева" сконцентрировались исключительно на том, чтобы показать, как жили и воевали красноармейцы в то непростое для всей страны время. Большинство из них пали в той страшной рубке, даже не получив достойной могилы. Пришло время вернуть долги.

Экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершится 22 сентября. В этот день найденные останки воинов захоронят в братской могиле.

"Для меня это просто стиль жизни, – рассказала напоследок учительница из Ставропольского края Марина Герасимова, работающая лопатой наравне с другими поисковиками. – Когда человек не ради славы и денег, а просто для того чтобы кто-то из родственников узнал, что его дядя, дедушка, прадедушка найден. Что он лежит не на силосной яме, а в братской могиле. Что к этой могиле приходят, приносят цветы, благодарят, за то, что он сделал для всех нас".

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 сентября 2022, 15:49

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Затянем пояса потуже: продюсер обнародовал точную сумму упавших гонораров жены иноагента Пугачевой

Придется

Шоу-бизнес

"Больно!": еле передвигающуюся звезду "Дома-2" срочно доставили на операцию

Что произошло с девушкой

Шоу-бизнес

"Форма глупости": родившую второго ребенка от изменника Нюшу подняли на смех

Поступок певицы многим непонятен
Шоу-бизнес

Много чести: Пугачева перестала общаться с зазвездившимся SHAMANом

Не царское это дело

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Жительница Челябинска зарезала сына-алкоголика
В квартире в Магнитогорске взорвалась граната
В Ноябрьске загорелась квартира в жилом доме
В Петербурге ребенок умер от простуды после посещения детского сада
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+