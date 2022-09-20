"Мы не остановимся никогда": поисковики поднимают останки в местах, про которые рассказывает драма "Ржев" Евгения Пригожина

В Тверской области завершается международная военно-историческая экспедиция "Ржев. Калининский фронт". Этой осенью российские поисковики и их коллеги из соседних государств нашли около двухсот красноармейцев, павших во время Великой Отечественной.



Экспедиция проходит каждый год, в этом сентябре раскопки ведутся в трёх районах Тверской области — Ржевском, Бельском и Зубцовском. Сюда приехали более 600 поисковиков со всей России и ближайших государств, чтобы вырвать из забвения хотя бы часть павших здесь красноармейцев. За шесть лет работы участников экспедиции "Ржев. Калининский фронт", как подсчитали в Российском военно-историческом обществе, найдены останки 2456 советских бойцов и командиров, 119 из них удалось опознать. К середине сентября в Ржевском районе были подняты 170 бойцов Красной армии и один немецкий солдат. 12 имён уже удалось установить, благодаря подписанным личным вещам вроде ложек, красноармейских книжек или котелков.

Многие останки находят на глубине всего одного штыка лопаты, но встречаются и очень глубокие раскопы. Один из поисковиков рассказал, что несколько лет назад им пришлось вырыть яму глубиной более семи метров. Далеко не все кости удаётся опознать, 80 лет в сырой земле способен перенести не каждый солдатский медальон. То же самое касается и бумаги внутри капсул. Современные поисковые отряды для чтения записок тех времён используют современную технику, что даёт возможность прочитать полуистлевший рукописный текст записки.

"Мы не остановимся никогда, – отметил заместитель руководителя международной военно-исторической поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт" Алексей Шинкарев. – До последнего, как бы то ни было, мы будем продолжать искать павших бойцов. Ржевская битва это одна из самых закрытых и кровавых историй, которая только-только начинает открываться. И работы на тверской земле хватит и нашим внукам, и нашим правнукам".

Действительно, на этой земле погибло огромное количество красноармейцев, но о них практически не рассказывали ни в кино, ни в литературе. Только благодаря усилиям петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, в 2019 году вышел художественный фильм "Ржев", посвящённый страшным событиям, получившим название "ржевская мясорубка". Почти 15 месяцев советские войска то атаковали, то отступали, не давая фашистам выдвинуться на помощь под Сталинград. Кино основано на повести фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Автор сам участвовал в боях местного значения подо Ржевом, и поклялся рассказывать в своих произведениях правду, поэтому часть персонажей на страницах оказались реальными красноармейцами. Один из них – ротный Евгений Пригожин, дед инициатора съёмок. В кино перед офицером стояла очень непростая дилемма: нарушить приказ или положить всех своих людей. Честный и мощный фильм стал ярчайшей военной картиной современности. Здесь нет многочисленных аттракционов компьютерных спецэффектов, приятной глазу любовной линии или очеловеченных фашистов. Авторы "Ржева" сконцентрировались исключительно на том, чтобы показать, как жили и воевали красноармейцы в то непростое для всей страны время. Большинство из них пали в той страшной рубке, даже не получив достойной могилы. Пришло время вернуть долги.

Экспедиция "Ржев. Калининский фронт" завершится 22 сентября. В этот день найденные останки воинов захоронят в братской могиле.

"Для меня это просто стиль жизни, – рассказала напоследок учительница из Ставропольского края Марина Герасимова, работающая лопатой наравне с другими поисковиками. – Когда человек не ради славы и денег, а просто для того чтобы кто-то из родственников узнал, что его дядя, дедушка, прадедушка найден. Что он лежит не на силосной яме, а в братской могиле. Что к этой могиле приходят, приносят цветы, благодарят, за то, что он сделал для всех нас".