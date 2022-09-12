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Страна должна знать героев: "Ржев" Евгения Пригожина рассказал лишь о малой части фронтовиков, отдавших жизнь за Родину

Страна должна знать героев: "Ржев" Евгения Пригожина рассказал лишь о малой части фронтовиков, отдавших жизнь за Родину

Ржевский мемориал Советскому солдату стал местом старта одной из самых массовых поисковых экспедиций "Ржев. Калининский фронт". 450 человек будут искать погибших на Великой Отечественной войне красноармейцев.
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В рамках "Вахты Памяти" в Тверской области началась очередная поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт". В этом году в ней примут участие 450 человек, которые сделают всё, чтобы восстановить историческую справедливость – они будут искать забытые захоронения советских бойцов, стремясь опознать каждого из них. В прошлом году им удалось обнаружить останки 387 солдат и офицеров Красной Армии. При этом были найдены 34 медальона, из них 15 прочитаны, с родственниками семи бойцов удалось связаться.

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"Важно, что сегодня многие юноши и девушки, благодаря вашей работе, пополняют ряды поискового движения, гордятся своей историей, уважительно относятся к великому патриотическому наследию и высоким нравственным ценностям, завещанным нам поколением победителей", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На церемонию открытия приехали зампред регионального Заксобрания Виктор Константинов, и. о. министра молодежной политики Тверской области Ирина Пелевина, глава Ржева Роман Крылов. После того как официальная часть церемонии закончилась, для поисковиков устроили экскурсию по музейному павильону. Помогать участникам раскопок будет и Росгвардия, предоставившая им инженерное оборудование и тыловое имущество для благоустройства полевого лагеря.

"Ржев. Калининский фронт» является крупнейшей поисковой экспедицией, которая проводится в Тверской области с 2016 года. Её участники за эти годы нашли останки около 2300 бойцов и командиров Красной Армии, а более ста убитых удалось опознать. Но впереди ждёт ещё много работы. Ржевско-Вяземская операция считается одной из самых кровопролитных за Великую Отечественную войну, здесь погибло около миллиона советских воинов. При этом в учебниках истории её старательно обходили стороной, что уж тут говорить об искусстве. Только в 2019 году по инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина сняли первый полнометражный художественный фильм, посвящённый боям в Тверской области – "Ржев". Дед бизнесмена Евгений Ильич Пригожин сражался на этой территории, и даже оказался на страницах повести "Искупить кровью" Вячеслава Кондратьева. Экранизацией этого произведения и стало кино, где горстка уцелевших после очередной атаки бойцов пытается удержать отбитую у немцев деревню. Но у храбрецов нет ни сил, ни оружия, чтобы устоять. И только профессионализм ротного помогает им выбраться из окружения. В картине погибло очень много солдат, кто от снаряда, кто от пули, а кто и от вражеского штыка. В жизни павших было еще больше. Конечно же, в боевых условиях о полноценных могилах для каждого павшего защитника Родины речи не шло. Участники экспедиции "Ржев. Калининский фронт" призваны, чтобы устранить эту несправедливость и по-человечески, с воинскими почестями, похоронить всех найденных красноармейцев.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2022, 17:21

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