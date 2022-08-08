Ермолаев день: народно-христианский праздник 8 августа

По преданию, священномученики Ермолай, Ермипп и Ермократ жили в 3-4 веках от Рождества Христова, и всем сердцем выступали за веру в Господа. Они погибли из-за религиозных воззрений по решению императора Максимиана. Церковный праздник Ермолаев день, который мы отмечаем сегодня, связан с удивительной чередой событий.
История
В православном календаре указано, что вышеупомянутые проповедники христианства были схвачены за распространение духовных знаний о Боге. Перед этим Господь явился Ермолаю и предупредил о грядущей напасти. Верующих пытали, тщетно заставляли отречься от Иисуса Христа, а в конце концов обезглавили.
Что нельзя делать сегодня
8 августа на Руси старались соблюдать некоторые запреты. В Ермолаев день женщины по традиции не работали, что сегодня не каждая может себе позволить. Мужчины же в церковный праздник остерегались причинения смерти. Никакой охоты, рыбалки и других действий, причиняющий вред живым существам.
В этот день нельзя одалживать свои инструменты для ремонта, особенно пассатижи. Важно следить и за речью. Нецензурная лексика и ее составляющие 8 августа 2022 года исключены.
Приметы и традиции
Согласно обычаю, Ермолаев день – подходящее время для жатвы, рожь и пшеница обычно уже подрастают. Православные также собирают яблоки и пекут пироги, а знахари и знахарки начинают основательный сбор трав в церковный праздник.
Мухи оставляют укусы или лягушки двигаются по берегу — есть риск дождя. Рядом ложится кот или кошка — готовьтесь впустить изобилие в свою жизнь. В надежде поправить здоровье 8 августа русские повязывают на запястье символическую алую шерстяную нить.