Неэтичная конкуренция

Будущее страны – не в количестве нефти, а в количестве студентов, обучающихся в достойных ВУЗах. Это аксиома, применимая для любой страны. Нет у вас множества университетов, предлагающих недорогое, но качественное современное обучение – не видать вам ни экономического роста, ни конкуренции с ведущими мировыми державами за доминирование в постиндустриальном мире.

Больше образованных

В прошлом веке ценились заводы, в нынешнем — мозги, способные создать инновационный продукт. С каждым годом экономическая пропасть между разработчиками идей-владельцами лицензий и «сборочным цехом» увеличивается. Это автоматически выдвигает проблему высшего и дополнительного образования на первое место по значимости.

Нельзя сказать, что в нашей стране этого не понимают. Советская образовательная система недаром считалась одной из сильнейших в мире, иначе как бы русские первыми в мире запустили человека в открытый космос и полностью самостоятельно, с нуля, создали свой воздушный флот? После всеобщего развала 90-х система обучения только-только окрепла, прирастая негосударственными ВУЗами. Количество людей с высшим образованием выросло в 3 раза по сравнению даже с советским 1989 годом! Во многом это стало следствием всеобщего понимания: «Без диплома — никуда, иначе будешь всю жизнь класть на стройке кирпичи». Каждое следующее поколение россиян становится более образованным, чем предыдущее.

Война ВУЗов

Но есть в этой всеобщей погоне за дипломом и свои тёмные стороны. Например, открываются и очень быстро закрываются небольшие коммерческие ВУЗы. В целом этому есть две причины: проигранная конкуренция в связи с невысоким уровнем обучения, и демографические спады, снижающие общее количество студентов в стране. Например, в 2010 году в стране работало 462 частных университета, но уже через 5 лет их количество уполовинилось. Глубокая демографическая яма, связанная с падением рождаемости во времена кризиса 1998 года, наслоилась на ужесточение контроля со стороны Минобразования. Стандарты и требования резко возросли, и многие наспех слепленные учреждения просто ушли с рынка. А те, что остались, повели ожесточённую борьбу за студентов — увы, далеко не всегда честную. Вспыхнули конкурентные войны, иногда не менее грязные и захватывающие, чем войны ментовские, из известного телесериала. Разве что никто не стреляет из пистолетов, предпочитая всё же разряжаться «разоблачительными» статьями в сомнительных изданиях.

Во всё этом океане таблоидных разборок есть позиция крупных и солидных негосударственных ВУЗов — не обращать внимание на заказные публикации в СМИ, занимаясь исключительно своей профессиональной деятельностью. Сколько бы мосек не лаяло на крупные образовательные холдинги, у них совсем другие проблемы — нужно учить людей. Некогда отвлекаться на пустяки! Но иногда даже у таких монстров лопается терпение, и возникают судебные иски о защите деловой репутации. Один из таких рассматривался совсем недавно в подмосковном городке Видное.

Большой конкурент

Истцом по делу выступил крупнейший и самый известный негосударственный ВУЗ страны — университет «Синергия». Он запомнился широкой публике не только мощной рекламой несколько лет тому назад. Мало у кого среди друзей и знакомых, особенно в Москве, нет выпускников этого учреждения.

Университет был создан в далёком уже 1995 году выдающимся советским и российским учёным-экономистом, доктором экономических наук Юрием Рубиным. Поначалу он назывался Московской высшей банковской школой, и через три года реорганизовался в Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права (ММИЭИФП). Такое сложное название просуществовало не очень долго — времена и потребности рынка образования стремительно менялись, количество студентов и направлений росло. В 2005 году ВУЗ преобразовали в Московскую финансово-промышленную академию, а в 2011-ом — в финансово-промышленный университет с современным названием "Синергия".

Итоги расширения выглядят впечатляюще. Обучение на 17 кафедрах, филиалы в Омске, Ноябрьске, Черкесске и Элисте. Единственный среди российских ВУЗов филиал в популярном у россиян Дубае, где под университетский кампус отдан целый этаж в деловом небоскрёбе. В российских регионах "Синергия" просто поглощала организации, лишившиеся государственной аккредитации разорившихся университетов, всего более пятнадцати. Их студенты, уже попрощавшиеся с мечтой об учёбе в своём городе, получали предложения продолжить занятия в тех же местах, но уже по стандартам столичного ВУЗа, с куда более престижным дипломом в конце. Разумеется, это становилось лучшим выходом в их начинающейся жизни, и отказов "Синергия" практически не знала.

Такая бурная деятельность по слияниям и поглощениям, разумеется, была не под силу уважаемому, но уже немолодому профессору Рубину. Всё оперативное и стратегическое управление с 2001 года взял на себя энергичный бизнесмен и кандидат экономических наук Вадим Лобов. Со временем он стал президентом "Синергии" и взял твёрдый курс на региональную экспансию.

Телеутка

По всей видимости, взлёт университета "Синергия" не мог не вызывать раздражения среди мелких конкурентов, вынужденных набирать студентов по остаточному принципу. Знакомая ситуация, когда в город приходит серьёзный сетевой бизнес федерального уровня и вытесняет с рынка остатки местной кустарщины, не выдерживающей конкуренции. Сразу же начинаются шушуканья по углам и разговоры о "нечестной игре".

Интриги и липовые обвинения в отношении крупнейшего частного ВУЗа страны начались в 2012 году, удивительно совпав по времени с той самой чисткой рынка образования, когда Минобр прекратил деятельность нескольких сотен мелких (и не очень) ВУЗов, лишив их госаккредитации. Первой ласточкой стал сюжет на телевидении, где один из студентов заявил, что пересдача в университете — "платная и гарантированная". При этом в сюжете не было никаких оплат, передачи денег и гарантированной сдачи, но главное – что сказано в закадровой озвучке – это когда происходит одно, а голос диктора объясняет другое – похоже на проплаченный информационный вброс. Потом студент отказался от своих слов, пояснив, что на него в ВУЗе якобы сильно надавили. Но как можно заставить свободного молодого человека отречься от публично высказанного мнения, когда речь идёт не о могущественных спецслужбах, а всего лишь о частном ВУЗе?

Жареные теленовости не возымели в целом никаких правовых последствий. Будь у них реальная основа, в стены учреждения немедленно пришла бы прокурорская проверка. Но увы, погреть руки на подобной "сенсации" не получилось ни у кого. Поезд "Синергии" по-прежнему шёл строго по расписанию, собирая всё больше студентов и открывая новые отделения.

Форум-бум

Бурный рост популярности и новые сферы приложения усилий вылились для университета в громкие мероприятия с участием всемирно известных спикеров. Например, в 2015 году на площадке Synergy Global Forum выступили "мистер язык тела" Аллан Пиз, популярный мотиватор Брайан Трейси и несколько других известных персон. Главным участником стал гуру менеджмента Ицхак Адизес — основатель собственного университета и консультант таких компаний, как Coca Cola, IBM, Вank of America.

Но самым громким мероприятием считается приезд известнейшего лайф-коуча Тони Роббинса в 2018 году. Он был организован целым пулом ивент-компаний, среди которых значилось и подразделение "Синергии". Собрали полный "Олимпийский", но получили жёсткую критику в свой адрес, из-за множества накладок. Позже организаторы сами признали, что формат был выбран неудачно, и неожиданно массовый отклик породил большие проблемы с проведением. До "Синергии" ещё никто и никогда в России ещё не проводил бизнес-мероприятий такого масштаба – 20 тысяч предпринимателей в одном зале! Первый блин вышел немного комом, – в основном претензии участников касались затянувшегося прохода на мероприятие. По содержательной части у большинства был только восторг – например, легендарного Майка Тайсона зал слушал стоя, говорил Тайсон о вере в себя, в свои силы и, конечно, о бизнесе. О "Синергии" узнала большая отечественная и мировая аудитория. Количество проводимых форумов в год выросло до 50-ти. К слову сказать, университет был соорганизатором мероприятия, основными организаторами были другие юридические лица, но работающие под зонтичным брендом «Синергия» и никак с университетом не связанные.

Атака либералов

Разумеется, такой рывок снова ранил сердца конкурентов. В прессе, теперь уже демократического толка, замелькали статьи о "неудачах и провалах" крупнейшего негосударственного образовательного учреждения России. Хотя, казалось бы, классическая демократия всегда выступает за снижение роли государства и передачу хозяйственной деятельности в частные руки, а все "неудачи" лишь привели к увеличению количества студентов "Синергии" до 50 тысяч человек на тот момент. Напомним, что в крупнейшем государственном университете (МГУ) учится лишь 38000.

Какие ещё обвинения прозвучали в статьях изданий The Bell и The Insider*? Руководство ВУЗа подозревалось в хороших связях с правительством страны, одной из ведущих парламентских партий. Дескать, за счёт этого университет стал непотопляемым и расширяет своё присутствие на рынке образования.

Интересно, а что бы ответили на такие упрёки, например, в Стэнфордском или Йельском университетах? Там в попечителях, спонсорах и негласных покровителях числится вся политическая и деловая элита США. Именно это и является основой стабильной работы учреждения! Ведь серьёзный университет — это не овощной ларёк, который легко открыть и через месяц закрыть. Ведь при закрытии ларька пострадает лишь его владелец, и то ненадолго. А крупный негосударственный ВУЗ по сути является огромным предприятием, где работают и учатся десятки тысяч человек, начиная от хозслужбы, и заканчивая ректором! Нельзя просто так начать обучение студента и через два-три года его бросить, ведь речь идёт о будущей судьбе и карьере тысяч молодых людей. Потому поддержка со стороны попечителей и политического истеблишмента — обычная и нормальная практика всех ведущих университетов мира.

Ещё одним "смертным грехом" детища Юрия Рубина назывался большой процент студентов-дистантников, получающих образование дистанционно. Дескать, вся эта ваша "дистанционка" – по-старому – заочка, заочное обучение – лишь способ получить на халяву диплом, а вот настоящее образование можно выстрадать лишь традиционным просиживанием штанов в аудитории. Ирония судьбы заключается в том, что спустя всего лишь полтора года после этих обвинений сама жизнь и пандемия всё расставили на свои места. Все образовательные учреждения мира стали лихорадочно переводить своих подопечных на удалённые формы обучения, не понимая, как грамотно организовать процесс и подготовить к радикальным переменам самих учащихся. Стоимость же услуг при этом как-то не очень торопились снизить.

А "Синергия", благодаря дару предвидения своего ректора, ещё в далёком 1998 году разработала свою систему дистанционного обучения, сначала на CD-дисках (помните, были такие?), а потом и по интернету. Юрий Рубин уже тогда входил в совет директоров Европейского фонда по обеспечению качества обучения через интернет E-Learning, чья штаб-квартира расположена в Брюсселе. Наработанный европейский опыт сильно пригодился потом при разработке собственных образовательных программ. В то время, когда все в суматохе пытались понять, как организовать лекции и что такое "приложение Zoom", "Синергия" работала как ни в чем не бывало на собственной платформе для дистанционного образования, да – разработанной в России.

Губерния пишет

Несмотря на намёки о всемогуществе основателей университета и их невероятно мощных связях с сильными мира сего, на публикации либеральной прессы не последовало никакой реакции. Никто не врывался в офисы, не опечатывал оргтехнику, не вызывал на допросы и не вчинял иски. Но новая волна информационных атак в последние несколько месяцев, судя по всему, переполнила чашу терпения. Речь идёт о публикациях, очень напоминающих пресловутую "заказуху" и размещённых в сетке сайтов ультрапатриотической направленности. Руководство университета, судя по всему, возмутилось распространяемой с той стороны информацией и подало иск к авторам одного из текстовых клонов.

Видимо, выделенный на очернение "Синергии" бюджет был настолько низким, что не хватило денег на сочинение разных текстов. Одна и та же компиляция из слухов, сюжетов десятилетней давности и покупных негативных отзывов "студентов" с интернет-сайтов типа Otzovik – слово в слово. Любой посетитель, кстати, может туда зайти и написать какую угодно фантазию о любой организации — это никто не проверяет, чем и пользуются чёрные пиарщики в своих целях.

Крайне сомнительной публикацией про "Синергию" отметилось и издание "Новая губерния". На него-то и был подан иск, чтобы разобраться с претензиями по существу. Раз уж пошла писать "Губерния", то пусть и доказывает свою правоту в суде, с документами в руках.

Судебный разгром

В суде города Видное все аргументы статьи "Куда пойти учиться, и сколько сегодня стоит высшее образование?", естественно, не сыграли. Издание заставили опубликовать опровержения по всем пунктам. Давайте посмотрим материалы дела, что там опять вменяют "Синергии" в вину, и как адвокаты ВУЗа легко это опровергли.

– Утверждение "Вуз с 2012 года преследует один скандал за другим".

Не соответствует действительности. Ни в каких скандалах университет не участвовал, это недостоверная информация. Ответчик не смог найти ни одного подтверждения своим словам о скандалах университета.

– Утверждение "В 2012 году сотрудники вуза были пойманы на продаже экзаменов, об этом был довольно большой сюжет на телеканале "Россия". На всю страну было показано, как продаются экзамены в этом университете".

Судом установлено, что это не соответствует действительности и порочит деловую репутацию. На телеканале "Россия" не было сюжета, в котором было бы показано "как продаются экзамены", т.е. имеет факт покупки и передачи денежных средств, или как "сотрудники вуза были пойманы на продаже экзаменов". Выше уже было сказано о полном отсутствии проверки и претензий со стороны соответствующих госорганов. Что только не говорят на телевидении, даже о летающих тарелках и всемирных заговорах. Телеэфир всё стерпит…

– Утверждение "В 2015 году университет "Синергия" и его топ-менеджмент был обвинён в рейдерском захвате Владимирского института бизнеса. Рейдерский захват единственного частного вуза во Владимире случился, когда его ректор находился в командировке".

Это уже совсем смешно. Единственным учредителем и собственником Владимирского института бизнеса является университет "Синергия" (на тот момент – НОУ "Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права). То есть МФПУ "Синергия" ни с того ни с сего решил захватить имущество, принадлежащее самому себе? Как часто вы по утрам отбираете свой автомобиль у себя, чтобы поехать на работу, а вечером осуществляете рейдерский захват собственной квартиры, в которой уже 20 лет живёте? К слову сказать, первым о "рейдерском захвате" Владимирского института написал либеральный The Bell.

– Утверждение "Летом 2019 года работа этого университета была приостановлена, а расчётные счёта ВУЗа были заблокированы налоговой инспекцией. Такие действия налогового органа говорят о финансовой несостоятельности образовательного учреждения".

Но налоговые органы не в курсе о каких-то блокировках университета "Синергия", что и показал суд. Его счета никогда не блокировались, это голословное утверждение, на которое "новогубернцы" не смогли предъявить никаких подтверждающих документов. Хотя выдача разнообразных справок у наших налоговиков поставлена на поток. Университет имеет устойчивое финансовое положение и утверждение о "о финансовой несостоятельности образовательного учреждения" – обычный вымысел. Ранее о блокировке счетов университет лгал всё тот же The Bell.

– Утверждение "Славится "Синергия" очень низким качеством образования – вуз плетётся в хвосте всей образовательной системы страны, образование в университете весьма посредственное, о добившихся успехов выпускниках информации нет, как, видимо, и особых успехов у данного образовательного учреждения.

Создается впечатление, что журналистам мелкого губернского издания очень хочется денег, пусть и небольших. Но нельзя утверждать, что белое — это черное. Как может отстающий университет являться федеральной инновационной площадкой в сфере предпринимательского образования и ответственным исполнителем по национальному проекту "Развитие предпринимательства"? Входить при этом в международный рейтинг QS EECA University Rankings, где представлены лишь 117 из 750 российских вузов. "Синергия" занимает 2353-е место (!) во всемирном рейтинге UniRank World University Rankings-2021 (включает в себя 13 600 вузов из 200 стран мира). В рейтинге же российских UniRank Top Universities in Russia-2021 крупнейший негосударственный ВУЗ занял 58-е место, в числе обычных крупных университетов, чьи помпезные здания украшают центры столиц и областных городов.

Можно ещё долго перечислять все первые места в национальных рейтингах предпринимательских программ, программ по управленческому образованию и прочих, составляемых экспертными центрами. Но лучше всего говорит занятое в 2015 году 5-е место в официальном рейтинге зарплат выпускников вузов РФ, получивших IT-специальности.

– "В университете "Синергия" отсутствует научная работа, нет диссертационного совета, не защищаются кандидатские и докторские диссертации".

И это тоже неправда, защита диссертаций проводится. Но "Синергия" не делает на этом упор, оставляя прерогативу массовых защит обычным государственным ВУЗам, большинство из которых не отмечены в международных рейтингах, например в том же QS EECA University Rankings.

Главная миссия конкретно этого университета — быстрое реагирование на вызовы и потребности новой экономики и специальностей, которые возникают буквально каждый год. 3D-анимация и веб-дизайн, игровая индустрия и киберспорт, менеджмент модельного и музыкального бизнеса. Пока традиционные ВУЗы переориентируются на новые направления и подготовят научную базу, согласуют и утвердят программы, пройдёт годы, поезд давно уйдёт, а вся эта база сильно устареет. Частные университеты тем и хороши, что имеют возможность обучать молодёжь самым актуальным на сегодняшний день специальностям, востребованным на рынке труда и приносящим сразу же неплохой доход выпускникам. А теоретическую физику пусть по-прежнему изучают в МФТИ.

Конечно, крупнейший негосударственный ВУЗ страны — не обитель розовых эльфов. Невозможно существовать в обществе и быть свободным от его пороков. Есть и недобросовестные работники (так же, как и студенты), и прочие пятна на солнце. Но как солнце выполняет свою главную задачу — греть по возможности побольше людей, так и "Синергия" выполняет свою: обеспечить широкий круг соотечественников из разных городов высшим образованием за вменяемые деньги. 100-120 тысяч рублей в год — это вам не полмиллиона и выше, запрашиваемые "породистыми" столичными ВУЗами с богатой родословной.

Наличие выбора у абитуриентов из всех социальных слоёв общества и регионов страны, с противоположными запросами и видением своего будущего — есть важнейшая составляющая всей системы высших учебных заведений, и, если хотите, интеллектуальная безопасность России. Её обеспечивает лишь достаточное количество ВУЗов с самой разной миссией и формами собственности.

Собака лает, караван идёт

Учиться в России можно людям с самым разным достатком, было бы желание — вот главная миссия Юрия Рубина и Вадима Лобова. Как видно, это нравится далеко не всем. Господа из дорогих неэффективных ВУЗов, имейте совесть, не затевайте грязные пиар-акции, не губите будущее нового поколения, нуждающегося в современном образовании. Чем моське тявкать на слона, не лучше ли самим становиться сильнее на высококонкурентном рынке знаний?