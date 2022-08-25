Депутат ГД Онищенко о публикации "Фонтанки": Cмысл этой статьи – просто гадить

Депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко раскритиковал публикацию издания "Фонтанка" об участии заключенных из колоний в спецоперации по денацификации Украины.

Ранее юридическая служба компании «Конкорд» приступила к проверке материала информационного портала за авторством Ксении Клочковой. Пресс-служба компании опубликовала комментарий петербургского предпринимателя Евгения Пригожина:

"Я уже не раз говорил о журналистской этике и чести. Газета "Фонтанка.ру" и Клочкова не очень заморачиваются на этот счет. Смысл ее статьи — просто гадить, и в этом случае, спецоперации", — заявил предприниматель.

Онищенко поддержал бизнесмена. По словам депутата, подобные СМИ заслуживают лишь осуждения, так как они уже полгода не упускают возможности высказаться против России.

"Сам факт таких публикаций с душком, я бы сказал. Мерзавцы они, вот я как могу сказать!" — отметил депутат.