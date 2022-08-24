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"До пяти лет лишения свободы": Подробности задержания экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

"До пяти лет лишения свободы": Подробности задержания экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Задержанный утром 24 августа бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман успел сказать журналистам пару фраз о своем обозримом будущем.
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Этот год для политика выдался богатым на судебные разбирательства. Он был уже трижды оштрафован за дискредитацию ВС РФ. Причиной этому послужили публикации в социальных сетях: в своем микроблоге бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман осуждал спецоперацию на Украине.

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За свои высказывания он заплатил в общей сложности 150 тысяч рублей. Но, кажется, на этот раз дела обстоят серьезнее. Накануне предпринимателя задержали, а в его квартире, офисе фонда и основанном им музее Невьянской иконы прошли обыски. Как сообщают СМИ, уголовное производство было начато из-за видеоролика, который он разметил на своем YouTube-канале.

Теперь экс-градоначальник рискует сесть в тюрьму за свои действия. "Он может получить до пяти лет лишения свободы", – приводит слова специалиста по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш RT. По ее словам, велика вероятность, что бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана поместят в СИЗО – чтобы он не смог распространять клевету дальше.

Политик во время задержания успел сказать пару фраз журналистам. Как передает портал URA.ru, он отметил, что дело заведено "фактически за одну фразу" и, возможно, под стражей его отправят в Москву для дальнейших разбирательств.

А вот у адвоката бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана Юлии Федотовой слов о дальнейшей судьбе подзащитного пока не нашлось: о задержании она узнала из СМИ и сейчас намерена ознакомиться со всеми деталями.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Евгений Ройзман. Фото: Viktor Chernov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 августа 2022, 12:10 Источник: RT ✓ Надежный источник

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