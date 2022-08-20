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Военкор Симонов объяснил, почему фильм "Солнцепек" Пригожина стал пророческим для Донбасса

Военкор Симонов объяснил, почему фильм "Солнцепек" Пригожина стал пророческим для Донбасса

После начала обострения ситуации на Украине у части российского общества возникло некоторое непонимание происходящего. Мол, какие цели преследуются и нужно ли их решать такими методами.
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Сейчас же, спустя почти полгода военной операции, ситуация поменялась. Увидев, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают мирные города, используют резервистов в качестве пушечного мяса и жестоко обращаются с пленными, поддержка спецоперации в российском обществе возросла.

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Однако изначальное непонимание россиянами происходящего вызвано обыкновенным незнанием того, что на самом деле происходило на Украине последние восемь лет. Как военный корреспондент я лично увидел, как регион столкнулся с настоящей бедой лишь потому, что его жители не хотели поддерживать новую украинскую власть.

И эти же ужасные вещи можно увидеть в фильме "Солнцепек", который можно назвать пророческим. Кинолента вышла год назад, когда все уже начали забывать события 2014 года. И по сути сейчас является единственным продуктом кинематографа, наглядно демонстрирующим, почему СВО на Украине — единственно верное решение в сложившейся там ситуации, а также как регион шел к новому обострению обстановки.

Достаточно вспомнить начальные кадры, где украинские националисты-мародеры убивают младенца броском об пол.

В этом кадре, наполненном бессмысленной жестокостью, отражается сейчас вся Украина. Она пропитана оголтелой ненавистью ко всему русскому. Она спокойно воспринимает тот факт, что украинские войска сжигали из танков дома в Мариуполе. И ей абсолютно все равно на гибель детей от ежедневных артиллерийских ударов ВСУ по мирным городам Донбасса.

Так быть не должно. И фильм "Солнцепек" явно объясняет, зачем жители региона вставали на защиту своего дома, а также почему и России нужно было сделать все, чтобы подержать их.

Еще один символичный момент фильма — появление в его конце российских добровольцев. Как известно, они и сегодня оказывают существенную помощь, как военную, так и гуманитарную на самых сложных направлениях.

Этот порыв настоящих патриотов защищать русский мир является отличным доказательством того, что тема Донбасса лежит глубоко в сердцах у неравнодушных россиян.

Авторам киноленты еще год назад удалось прочувствовать к чему движутся события в этом регионе. Как рассказывал в своем интервью режиссер "Солнцепека" Максим Бриус, за идеей создания фильма стоит петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, а благодаря его личному участию удалось внести ощущение правды в киноленту.

И события весны в Мариуполе, когда украинские военные били по гражданским объектам, а также регулярные обстрелы Донецка показывают, что в фильме нет преувеличенной жестокости о жизни Донбасса. Поэтому один из главных посылов фильма — "так больше не может продолжаться".

Автор: Александр Симонов


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